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Kapı pencere sektörü 10 ayda 670 milyon dolar ihracat yaptı

#Hırdavat#Kapı#İhracat
Kapı pencere sektörü 10 ayda 670 milyon dolar ihracat yaptı

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Kapı pencere aksesuarı ihracatı ilk 10 ayda 670 milyon dolar. Toplam hırdavat sektörü içindeki payı ise yüzde 7,5 oldu." ifadelerini kullandı.

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Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Kapı pencere aksesuarı ihracatı ilk 10 ayda 670 milyon dolar. Toplam hırdavat sektörü içindeki payı ise yüzde 7,5 oldu." ifadelerini kullandı.

HISİAD'dan yapılan açıklamaya göre, kapı pencere sektörünü bir araya getiren 22. Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı açıldı. Fuara 20'si yabancı firma olmak üzere toplamda 260 firma katılım gösterdi.

Ekinlik kapsamında ihracatta geçen yıla göre yüzde 35 artış yakalayan kapı pencere sektörü İstanbul’da düzenlenen fuarda bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün geçen yıla göre yüzde 35 ihracat artışı yakaladığını, kapı pencere aksesuarları ve hırdavat sektöründe en fazla ihracatı yapılan ürün grubunun ise toplamda 111 milyon dolar ihracatla kapı pencere donanımları olduğunu aktardı.

Tecdelioğlu, "Hırdavat sektörü olarak Ocak-Ekim dönemi ihracatımız 8,92 milyar dolar. Kapı pencere aksesuarı ihracatı ilk 10 ayda 670 milyon dolar. Toplam hırdavat sektörü içindeki payı ise yüzde 7,5. Fuar sektör için çok faydalı geçiyor ve fiziki fuarları sektör olarak özlemiştik." ifadelerini kullandı.

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