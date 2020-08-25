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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 25.08.2020 - 10:10 | Son Güncelleme:

Kapasite kullanımı yüzde 73.3 oldu

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Kapasite kullanımı yüzde 73.3 oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, kapasite kullanım oranı Ağustos'ta yüzde 73,3 seviyesine yükseldi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ağustos'ta bir önceki aya göre 2,6 puan artarak yüzde 73,3 seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı Ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1761  işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar  toplulaştırılarak değerlendirildi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden  arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 2,3  puan artarak yüzde 73,0 seviyesinde gerçekleşti.

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