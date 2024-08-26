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Kapasite kullanım oranı yüzde 75,4 oldu

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#İmalat#Kapasite Kullanım Oranı#Sanayi
Kapasite kullanım oranı yüzde 75,4 oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 10:38

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta geçen aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1763 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta geçen aya oranla 0,5 azalarak yüzde 75,4 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,2 puan düşerek yüzde 75,7'ye geriledi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar20232024 
Ocak75,376,2
Şubat75,276,4
Mart73,576,2
Nisan75,476,7
Mayıs76,076,3
Haziran76,876,3
Temmuz77,175,9
Ağustos76,175,4
Eylül77,3 
Ekim77,4 
Kasım78,0 
Aralık77,5 
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#İmalat#Kapasite Kullanım Oranı#Sanayi

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