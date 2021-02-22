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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Kapasite kullanım oranı şubatta azaldı

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Kapasite kullanım oranı şubatta azaldı
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İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.758 iş yeri tarafından Şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya kıyasla 0,4 puan azalarak yüzde 74,9'a indi. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,1 puan gerileyerek yüzde 75,5'e düştü.

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