Kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 78,1 oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.732 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Buna göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti.