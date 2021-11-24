Kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 78,1 oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
İkinci kripto vurgunu Paralar buhar olduİkinci kripto vurgunu! Paralar buhar oldu#Hecoin
Türkiye yağışlı havaya teslim Her yerde yağış var... Sağanak ve kar uyarısıTürkiye yağışlı havaya teslim! Her yerde yağış var... Sağanak ve kar uyarısı#Meteoroloji
Şampiyonlar Ligine Halil Umut Meler damgası Derbiden 2 gün sonra...Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damgası! Derbiden 2 gün sonra...#Halil Umut Meler
Emeklilik, EYT ve ek göstergeyle ilgili önemli detay Toplu ödeme yapılırsa...Emeklilik, EYT ve ek göstergeyle ilgili önemli detay! Toplu ödeme yapılırsa...#Tazminat
Cambridge Üniversitesi kötü haberi verdi... Koronaya davetiye çıkıyorCambridge Üniversitesi kötü haberi verdi... Koronaya davetiye çıkıyor#Koronavirüs
Onsta yön değişti Altın fiyatlarında son durumOns'ta yön değişti! Altın fiyatlarında son durum#Altın Fiyatları
15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi İsyan ettiler15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi! İsyan ettiler#Doğal Gaz
Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü Saniye saniye o anlar...Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Saniye saniye o anlar...#Adana
Hapiste haksız yere 15 bin 487 gün yattıHapiste haksız yere 15 bin 487 gün yattı! #ABD
Erasmus cinayetinde skandal gelişmeErasmus cinayetinde skandal gelişme!#Cinayet
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz FahriyeBoşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!#Fahriye Evcen
Adı Fatih, 13 yaşında kod adı ‘Ebubekir’Adı Fatih, 13 yaşında kod adı ‘Ebubekir’#CHP
Tanrının gözünde 29 yıldır evliyizTanrı'nın gözünde 29 yıldır evliyiz!#Keanu Reeves
Cumhurbaşkanı Erdoğandan öğretmenlere müjde 3600 ek gösterge ve yeni haklar geliyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! 3600 ek gösterge ve yeni haklar geliyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ödüller sahiplerini buldu... Gecede şıklık yarışıÖdüller sahiplerini buldu... Gecede şıklık yarışı#9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri Töreni
HABERLEREkonomi Haberleri

Kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 78,1 oldu

#İmalat Sanayi#Kapasite Kullanımı#Merkez Bankası
Kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 78,1 oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesine yükseldi.

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.732 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Buna göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti.

Gözden Kaçmasın

Emeklilik, EYT ve ek göstergeyle ilgili önemli detay Toplu ödeme yapılırsa...Emeklilik, EYT ve ek göstergeyle ilgili önemli detay! Toplu ödeme yapılırsa...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Thodex’ten sonra Hecoin vurgunu Paralar buhar olduThodex’ten sonra Hecoin vurgunu! Paralar buhar olduHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Ons altın yükselişe geçti Gram altında son durum...Ons altın yükselişe geçti! Gram altında son durum...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İmalat Sanayi#Kapasite Kullanımı#Merkez Bankası

BAKMADAN GEÇME!

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde