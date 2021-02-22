Kapasite kullanım oranı azaldı
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesine indi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.758 iş yeri tarafından Şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya kıyasla 0,4 puan azalarak yüzde 74,9'a indi.
Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,1 puan gerileyerek yüzde 75,5'e düştü.
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):
Aylar 2019 2020 2021
Ocak 74,4 75,5 75,4
Şubat 74,0 76,0 74,9
Mart 74,3 75,3
Nisan 75,0 61,6
Mayıs 76,3 62,6
Haziran 77,1 66,0
Temmuz 76,2 70,7
Ağustos 76,6 73,3
Eylül 76,3 74,6
Ekim 76,4 75,4
Kasım 77,2 75,8
Aralık 77,0 75,6