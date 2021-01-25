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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 11:21 | Son Güncelleme:

Kapasite kullanım oranı azaldı

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Kapasite kullanım oranı azaldı
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İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.717 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi. Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak yüzde 75,4'e indi. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) 0,2 puan artarak yüzde 75,6'ya ulaştı. 

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