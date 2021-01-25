Kapasite kullanım oranı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.717 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi. Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak yüzde 75,4'e indi. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) 0,2 puan artarak yüzde 75,6'ya ulaştı.