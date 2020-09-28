Kapasite düşük talep yüksek

OTOMOTİV sektöründe 2020 yılı normalin çok dışında gelişmelerin yaşandığı bir sene olarak tarihe not düşülecek. Sene başında bir önceki yıla oranla hızlı başlayan, buna rağmen 500-600 bin seviyelerinde öngörülen toplam pazar, koronavirüs sebebiyle sektörün durma noktasına gelmesi sonucu karamsar bir havaya büründü. Üretimin yeniden başlaması, sokağa çıkma yasaklarının kalkması ile birlikte sektördeki canlanma beklenenin çok üzerinde gerçekleşti. Satışlar rekor kırdı, tahminler 700-800 binli seviyelere kadar çıktı. Kurdaki oynamalar, ÖTV matrahındaki değişiklik ve düşük kapasite ile üretimden kaynaklanan talebe karşılık veremeyen arz gibi sebepler bir araya gelince fiyatlar da normalin çok üzerine çıktı. Buna rağmen otomotiv pazarındaki hareketlilik devam ediyor. Arz talep dengesizliğinin ise 2021 yılının ilk çeyreğine kadar devam edeceği öngörülüyor.

FİLODA TESLİM 2021’DE

Sektörde talebin her şeye rağmen devam ettiğini vurgulayan Bozkurt: “Filo müşterilerimizle 2021 için anlaşmalar yapıyoruz. Filo tarafında şimdiden gelecek seneyle ilgili 6-7 bin adet sözleşmeli talep var. 2020 yılı toplam otomotiv satışlarının seyrini ise bulunurluk belirleyecek. Salgında ikinci dalga yaşanmazsa ve her şey bu şekilde devam ederse yılsonu toplam satışlar 735-750 bin adetlerde gerçekleşebilir” dedi.

‘SINIFINDA 2-3 OYUNCUDAN BİRİSİ’

OTOMOTİV pazarının önde gelen markaları pikap üretimine yaptıkları yatırımları azaltırken Japon üretici yenilenen Hilux modeli ile dikkatleri üzerine çekiyor. Avrupa pazarında güncellenen Euro 6 normları ile birlikte en çok darbeyi alanlardan bir tanesi olan pikap pazarında markaların çok daha ciddi yatırımlar yapması gerekiyor. Toyota Hilux ile ilgili bu gelişmeleri değerlendiren Ali Haydar Bozkurt, “Toyota yenilenen Euro normlarına uymak için çok büyük yatırımlar yaptı. Bazı markalar Euro normlarına uyum için geliştirmeler yapmaz ve Avrupa pazarı için pikap üretmekten vaz geçerse bu alanda pazar payımızı çok daha yukarılara çekebileceğimizi düşünüyorum. Pikap sınıfının en büyük oyuncularından bir tanesi konumunda olabiliriz” şeklinde konuştu.

1000 ADET GELECEK

Düşük kapasite ile üretim yapılmasından yeni Hilux’un da etkilendiğini belirten Bozkurt, “2020 yılında yeni modelden yalnızca 1000 adet Türkiye’ye getirebileceğiz. Lansman fiyatlarımızla getirdiğimiz modele talep çok yüksek, eğer 2 bin adet getirebilsek 2 bin de satabilirdik. Şimdiden gelecek ilk partinin tamamının müşterisi hazır durumda” diyerek talebin yüksekliğini vurguladı.

‘EŞ-DOST İNDİRİM DEĞİL ARAÇ ARIYOR’

YENİLENEN pikap modeli Hilux’un koronavirüs önlemleri sebebiyle online ortamda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalar yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Elimizde araç bulunmuyor. Arkadaşlarım, yakınlarım, tanıdıklarım eskiden indirim için bana telefon ederlerdi, şimdilerde ise ‘bir ay sonraya, iki ay sonraya araç bulabilir miyiz?’ sorusuyla geliyorlar. Virüs önlemleri dolayısıyla düşük kapasite ile üretim yapmak zorundayız. Hastalığın yayılıp üretimin yeniden tamamen durmasını göze alamayız. Bu sebepten dolayı talebe halen yetişemiyoruz. Aralık ayına kadar sıra yazdığımız modellerimiz bulunuyor. Özellikle Corolla Hybrid’te halen 3 ay sonraya sıra yazıyoruz” şeklinde konuştu.

‘SUV PAZARINDAN PAY ALACAK’

TÜRKİYE lansmanı dijital olarak gerçekleştirilen Hilux; yeni Invincible versiyonu ve çok daha geliştirilmiş araç dinamikleriyle birlikte 252.000 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla satışa sunuldu. Ali Haydar Bozkurt, “Yeni Hilux Invincible donanımında SUV’da bile olmayan özellikler var. SUV kitlesinden pikap alımına doğru bir kayma yaşanacaktır. Şehirde de SUV konforunu Hilux’ta hissedenler günlük kullanım için bu modeli tercih edeceklerdir” dedi.

KISA KISA...



2021 YILINDA YOLLARDA



DÜNYANIN ilk ağır sınıf elektrikli kamyonu olan Mercedes-Benz eActros, 2021 yılı itibarıyla seri üretime alınıyor. Elektrikli kamyonlar, içten yanmalı motorlara sahip kamyonlarla aynı üretim hattında, esnek bir yaklaşımla üretilecek. Belediye kullanımı için özel olarak tasarlanan eEconic, teknik yapı olarak Mercedes-Benz eActros’u esas alıyor ve 2022’den itibaren üretime giriyor. Şarj edilebilir bataryaya sahip tamamen elektrikli eActros, şehir içi dağıtım sektörü için sürdürülebilir bir kullanım sunuyor. Özellikleriyle geleneksel bir dizel kamyondan geri kalmıyor. Prototipin 200 kilometre menzili, yük, rota veya topografyadan bağımsız gerçekçi olduğu kanıtlandı.

YILIN MOTORU PORTOFİNO M’DE

İTALYAN spor otomobil markası Ferrari, yeni Portofino M modelini tanıttı. Ferrari Portofino’nun bir anlamda makyajlı versiyonu olarak da dikkat çeken Portofino M, dinamik dış tasarım detayları ve üst üste 4 kez “Uluslararası Yılın Motoru” seçilen 3855 cc’lik 620 HP gücündeki V8 turbo motoruyla performans ve keyifli sürüş arayanlara cevap veriyor. Portofino M’nin yepyeni çift kavramalı sekiz vitesli şanzımanı ve Manettino’ya eklenen “Yarış Modu” dikkat çeken yenilikleri arasında yer alıyor. Ferrari; GT performansı ve sürüş keyfini barındıran yeni otomobili Portofino M’yi tanıttı. Bu model pandemi sürecine girildikten sonraki süre zarfında Ferrari’nin sunduğu ilk yeni model oldu.

İLK ‘M’ SERİSİ MOTOSİKLETİ



BMW Motosiklet, şimdiye kadar ürettiği en güçlü motosiklet olan BMW M 1000 RR’ın dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Alman üreticinin 2018 yılında M performans parçalarını motosiklet modelleri ile de sunma stratejisinin ürünü olan yeni M 1000 RR, 2021’de Türkiye’de yollarla bulaşacak. M 1000 RR, BMW’nin şimdiye kadar ürettiği en güçlü motosiklet olma özelliğini taşıyor. Yeni BMW M 1000 RR, yalnızca 192 kg’lık boş ağırlığı, 4 silindirli motor bloğunun üretiiği 212 beygir gücü ve yarış performansı için tasarlanmış süspansiyonu ile superbike segmentindeki beklentileri karşılıyor.