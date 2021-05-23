Kapanma sonrası sahiller hareketlendi

Avrupa ülkeleri ve Rusya’dan henüz seyahat engelleri kalkmadığı için yabancı turist sayıları bu dönem için beklentilerin altında kaldı. Ancak Ukrayna ve Kazakistan’dan gelen yabancı turistler bölgedeki otellerin moral bulmasını sağladı. Kemer’de bazı oteller henüz açılış yapmazken, açık otellerin yüzde 40-60 arasında doluluklara ulaştığı ifade edildi. Yabancı turist dışında yerli turistlerin de bölgeye ilgisinin olduğunu gördük. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yerli turist sayısında daha da artış yaşanması bekleniyor.

TEMMUZ UMUDU

Bölgede konuştuğumuz sektör temsilcileri, “Nisan, mayıs aylarında ufak da olsa turizm sektörü hareketlenmeye başlardı. Ancak bu sene korona nedeniyle bunu başaramadık. Mayıs ortasından itibaren kapanma sürecinin sona ermesiyle birlikte yerli turistler de gelmeye başladı. Ancak bu bizler için yeterli değil. Bir an önce Rus ve Avrupalı turistlerin gelmesini bekliyoruz. Haziran ve temmuz için talepler artmaya başladı. Eğer salgın mücadelede başarı yakalanır, aşılanma da artarsa Türkiye olarak hızlıca toparlanabileceğimizi düşünüyoruz. Yine de ne olursa olsun turist akışı hızlansa da hedeflerimizi yakalayamadığımız bir yıl olacak” ifadelerini kullanıyor.

ESNAF DA BEKLİYOR



Turizm sektörü gelecek turistler konusunda beklentilerini yüksek tutsa da bölgedeki esnaf, turizmciler kadar umutlu değil. Kemer’de faaliyet gösteren esnaflar, “Geçen yıl korona nedeniyle Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı bir hayli azalmıştı. Gelen turistler de pek fazla otellerinden çıkmak istemiyordu. Bu süreçte çok ciddi zorluk yaşadık. Bu yaz için umutlarımız vardı ancak bu da gerçekleşmedi. Bu sene de gelen yabancı turist sayısı çok düşük seviyelerde. Sayılar artsa bile gelen turistin yine otel dışına çıkıp alışveriş yapmasını beklemiyoruz. Bu yüzden esnaflar olarak daha fazla destek almamız gerektiğini düşünüyoruz” diyor.

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