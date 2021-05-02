Kapanma göçü akaryakıt satışını arttırdı

Türkiye’de günlük ortalama benzin satışı 8-10 milyon litre, motorin satışı ise 55-60 milyon litre seviyesinde bulunuyor. COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük kapanma öncesinde de akaryakıt satışlarında bayram dönemlerine benzer bir artış görüldü. AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, özellikle büyük şehirlerde yaşayan birçok vatandaşın bu süreci memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek amacıyla seyahate çıkmaları akaryakıt satışlarının ortalama yüzde 25 artmasına neden oldu.

Buna göre, 28 Nisan’da yoğunlaşan seyahatler sebebiyle motorin satışları 73.5 milyon, benzin satışları ise yaklaşık 12 milyon litreye ulaştı. Tam kapanmanın başlamasından bir gün önceki 29 Nisan’da ise 76.5 milyon litre motorin satışı gerçekleştirildi. Benzin satışları ise 13.6 milyon litre olarak kayıtlara geçti. Böylece, bir günde satılan akaryakıt miktarı 90 milyon litreyi aştı.

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