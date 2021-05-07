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Ekonomi
Haber Giriş: 07.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kapanma desteği evlere ulaştırılıyor

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Kapanma desteği evlere ulaştırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 1100 lira tutarındaki nakdi yardımın ihtiyaç sahiplerine, konutlarında teslim edilmeye başlandığını bildirdi.

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, ayrıca e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT Kart kullanan yaklaşık 1.2 milyon ihtiyaç sahibi haneye de 1100 lira tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını aktardı. Yanık, “Ramazan bayramına kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemeleri konutlarında ulaştıracak.

Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek vermiş olacağız” bilgisini verdi. Süreç içerisinde hiçbir ihtiyaç sahibi haneyi yalnız bırakmama gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Yanık, yardımların etkin ve hızlı bir şekilde teslim edilmekte olduğunun altını çizdi.

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