Kapanan sektöre vergi ertelemesi

Koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgın nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerin vergilerinin ertelendiğini belirterek, “Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibarıyla mücbir sebep kapsamına aldık” dedi. Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ncı günü sonuna kadar uzatıldı” dedi.

122 BİN MÜKELLEF KAPSAMDA

Resmi Gazete’de dün yayımlanan tebliğle yaklaşık 122 bin mükellef mücbir sebep kapsamına alındı. Kriter, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler uyarınca geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesi ya da faaliyetlerinin tamamen durdurulması. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı nota göre; sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark gibi faaliyetlere yönelik sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğu kabul edildi.

KASIM AYI DA DURUMA DAHİL

Tebliğe göre ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacak. Tebliğde konuya ilişkin bir de örnek verildi. Bay A, gelir ve KDV yönünden mücbir sebep halinde bir mükellef. Bay A’nın faaliyetine 5 Mart 2021 tarihinde tekrar başlamasının uygun görülmesi halinde, 2020/Kasım, 2020/Aralık, 2021/Ocak ve 2021/Şubat dönemleri KDV beyannameleri ile aynı dönemlere ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimleri 26/4/2021 günü sonuna kadar verilecek. Söz konusu tarihe kadar verilen katma değer vergisi beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin vadesi; 2020/Kasım dönemi için 31/5/2021, 2020/Aralık dönemi için 30/6/2021, 2021/Ocak dönemi için 2/8/2021, 2021/Şubat dönemi için ise 31/8/2021 olacak.

BAKANLIK BİTİRECEK

Mücbir sebep 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak. Alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarihe kadar devam edecek. Mücbir sebep İçişleri Bakanlığı’nın kararına göre bitecek. Örneğin İçişleri Bakanlığı sinemaların 10 Mart tarihinde açılmasına karar verirse, sinema sektörü için bu tarihte mücbir sebep bitecek. Ya da İçişleri Bakanlığı yüzme havuzlarını 20 Mart’ta açmaya karar verirse, bu sektör için de 20 Mart mücbir sebebin bittiği tarih olacak. Mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannameler ile Ba-Bs bildirimlerinin verilme, e-Defterlerin oluşturma, imzalanma, e-Defter beratları ile e-Defter ve beratların ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine yüklenme süresi mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmış oldu.

RESTORANLAR NİYE KAPSAMDA DEĞİL?

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre faaliyeti durdurulan sektörler kapsama alındı. Yetkililer kısmen açık paket servis müsadesi olan sektörlerin kapsama girmediğini söylediler. Bu nedenle de restoranlar mücbir kapsamına girmiyor.