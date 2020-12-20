Kapalıçarşı’da Foreks vurgunu

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yaptığı suç duyurusu üzerine açıldı. Yapılan suç duyurusu sonrası savcılık Kapalıçarşı piyasanın en önde gelen şirketlerine sahip olan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu üyesi Fayik Özbey (47), kardeşi Hüsrev Özbey (54), yeğenleri Hakan Özbey (40) ile çalışanları Mesut Çelik (41) hakkında dava açtı. Sermaye piyasasında izinsiz faaliyet yürütmekle suçlanan 4 kişinin 5 yıla kadar hapsi ile 10 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

‘ORTAK HAREKET ETTİLER’

Dava dosyasına giren SPK raporunda Ağabey Yatırım Holding, Özbey Altın, Venbey Yatırım, Venüz Döviz gibi Çarşı’nın önde gelen şirketlerinin usulsüz foreks işi yaptıkları kaydedildi. SPK uzmanlarının hazırladığı raporda “Özbey Grubu şirketleri kaldıraçlı alım satım (Foreks) işlemi yaptılar. Özbey Grubu Şirketleri ortak hareket etti; grubun tüm şirketlerine yayılarak bu işlemler yapıldı” denildi. Raporda, anılan işlemlerin Fayik-Hüsrev Özbey kardeşlerin bilgisi dâhilinde yapıldığı kaydedildi. Raporda, günlük işlem hacminin 100 milyon doları bulduğu belirtildi.

İZİNSİZ YAPTILAR

SPK raporu yanı sıra dosyaya giren uzman raporu sonrası mahkeme yeni bir bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Doç. Dr. Recep Ali Küçük, Doç. Dr. Ufuk Başoğlu ve Mali Müşavir Demir Onur Çelik’in hazırladığı 23 sayfalık bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporunda şöyle denildi: “Dava konusu edilen işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı kapsamında izinsiz bir aracılık faaliyetinin olduğu, yapılan işlemlerin foreks işlemi kapsamında olduğu; sanıkların izinsiz kaldıraçlı alım satım aracılığı faaliyetinde bulunmak suretiyle sermaye piyasasına kanununa muhalefet ettikleri sonucuna varılmaktadır.”

DÖVİZCİLERİN PARASI BATTI

Raporda yer alan tanık ifadelerine göre, sanıklar, müşterilerinden habersiz ikinci bir hesap açarak milyonlarca dolar zarara uğratıldı. Raporda, 16 milyon lira zarara uğratılan Yılmaz Döviz’in sahibi Aler Tuner’in yanı sıra, Fatih’te faaliyet yürüten V. Döviz, K. Döviz, D. Döviz, S. Döviz, B. Döviz, K. Döviz, T. Döviz gibi bir dizi firma ile A. B., İ. Ç., K. C., M. Ç. N. A. gibi isimlerin de zarara uğratıldığı yönünde tanık ifadelerine yer verildi. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın bir sonraki duruşması ise önümüzdeki mart ayında yapılacak.