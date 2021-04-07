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Kapalı spor salonun çevre düzenleme ve elektrik bağlantısı yapılacaktır
Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca Arsuz Kapalı Spor Salonu çevre düzenleme ve elektrik bağlantısı yapım işi ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
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