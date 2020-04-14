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Ekonomi
Emre ESER
Haber Giriş: 14.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kapalı mağazalar ‘internete taşınıyor’

Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr
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Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr
Kapalı mağazalar ‘internete taşınıyor’
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Koronavirüsün hızla yayılması ile alınan önlemler kapsamında artık günlük hayat eve taşındı.

Tüketiciler ihtiyaçlarının büyük bölümünü e-ticaret platformları üzerinden karşılamaya başladı. Bu dönem içerisinde AVM’ler ve cadde mağazaları da kepenk kapatırken, markalar operasyonlarının büyük bölümünü e-ticarete kaydırdı. Dijital platformlarlar üzerindeki trafik yoğunluğu katlanarak artarken buradaki talep artışına cevap vermek isteyen çok sayıda marka ise kapalı olan AVM’lerdeki ürünlerini e-ticaret depolarına taşımaya başladı. İlk olarak Marmara Park AVM’de bulunan 30 marka uzun süredir kapalı olan mağazalarındaki ürünleri sabah erken saatlerde alarak depolarına transfer etti.

Kapalı mağazalar ‘internete taşınıyor’

TEDARİK SIKINTISI

Bu hafta itibari ile çok sayıda markanın kapalı olan mağazalarını tamamen boşaltmaya başladığını ifada eden Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Zaten uzun süredir markalar e-ticaret tarafına ağırlık vermeye çalışıyordu ancak buradaki fazla talep tedarik sıkıntısı oluşturdu. Bazı markalar da AVM’lerde günlerdir kapalı şekilde duran ya da kolilenmiş şekilde bekleyen ürünleri talebe daha rahat cevap vermek amacıyla depolarına götürmeye başladı. Zaten uzun süredir kapalı ve havasız ortamda bulunması ürünler içinde risk oluşturuyor. Sonuçta ürünlerin de bir bekleme süresi var. Markalar daha verimli bir süreç geçirmek için bu şekilde operasyonlarına devam edecek” dedi.

Kapalı mağazalar ‘internete taşınıyor’

KİRA SORUNU VAR

Markaların mağazalarını tamamen boşaltmaya ilk olarak kira konusunda anlaşmazlık yaşadıkları AVM’lerden başladığını dile getiren Sinan Öncel, “Koronavirüs döneminde sosyal hareketliliğin azaltılması ve vatandaşların güvenliği için çok sayıda mağaza geçici olarak faaliyetlerine ara verdi. Hala bu sürecin içerisindeyiz. Her ne kadar operasyonların bir bölümü e-ticarete kaydırılmış olsa bile işleyen bir süreç var. Markaların kredi ödemeleri bulunuyor. Bunların günü geldi. Ödeme zorluğu yaşanan bu dönemde AVM’lerin önemli bir kısmı markalardan kira almayacağını duyurdu. Ancak hâlâ kira konusunda belirsizlik var” şeklinde konuştu.

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Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr
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