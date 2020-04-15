Kapadokya’ya yöresel dükkân

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da doğal yapıyı bozan ve kaçak olarak yapılan dükkanlar yerine yenileri yapıldı. Nevşehir ili Uçhisar beldesinde kentsel yenileme çalışması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Bölgede hediyelik eşya satışına yönelik hazine arazisi üzerinde bulunan derme çatma ve kaçak nitelikte 41 adet yapı bulunuyordu. Yıkımı yapılan bu kaçak yapılar yerine ihtiyacı karşılayacak yeni işyerleri TOKİ tarafından hayata geçirildi. Kapadokya’da kentsel dönüşümün ilk etabını oluşturan alanda 1400 metrekarelik alanı kaplayan 41 dükkân yerine yeni 21 dükkân ve danışma birimi olmak üzere toplam 270 metrekare iş yeri inşa edildi. Yetkililer yeni alanlarda önceliğin eski kullanıcılara verileceğini de ekledi. Bu alan dışında, Ürgüp Üçgüzeller mevki ile Göreme Esentepe mevkiinde de benzer proje uygulamalarına yönelik imar planı ve proje onayı Kapadokya Alan Yönetimi Başkanlığı aracılıyla sağlanıp yıkım ve yeni dükkanların üretimi başlatılacak.

TÜM BÖLGELERDE YAPILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kapadokya bölgesinde başlattıkları kentsel yenileme çalışması ile turizm yolu olarak isimlendirilen Uçhisar beldesinin yeni bir çehreye kavuşacağını söyledi. Bakan Kurum, bakanlık olarak başlattıkları çalışmalara koronavirüs tedbirlerini alarak aralıksız devam ettirdiklerini söyledi. Turizm yolu olarak da bilinen Nevşehir Uçhisar beldesinde yapılan kentsel yenileme çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Kurum, “Kapadokya’da görüntü kirliliği oluşturan yapıların yerine yöresel malzemenin kullanıldığı, Türk mimarisine özgü yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Projemizi yaz dönemine kadar tamamlayarak ülkemize kazandıracağız. Sadece Kapadokya’da değil turizmin yoğun olduğu tüm bölgelerde bu tip örnek kentsel yenilme çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Birçok iş yeri ve konutu yöresel mimari ile yenileyip şehirlerimizin doğal ve kültürel potansiyeline katkı sağlayacağız” diye konuştu. Kapadokya bölgesinde yıkım işlemini geçtiğimiz yıl tamamladıklarını hatırlatan Kurum, “2019 yılı yaz döneminde tamamladığımız yıkım çalışmalarından sonra yine geçtiğimiz yıl kasım ayında projemizin yapım ihalesini gerçekleştirdik. TOKİ Başkanlığımızın yürüttüğü proje ile Kapadokya’nın silüetine uymayan o kirli görüntülere son verdik. Yaklaşık 2 milyona mal olan proje tamamlandığında Nevşehir’in, Kapadokya’nın tarihi ve kültürel dokusuna uygun, tarihi peribacalarını daha da güzel ortaya çıkaracak bir turizm destinasyonuna bölge kavuşmuş olacak” diye konuştu.

DEPREM KONUTLARI BU YIL TESLİM

Koronavirüs tedbirlerini alarak Elazığ ve Malatya başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinde çalışmalarına devam ettiklerini bildiren Murat Kurum, “Elazığ depreminden sonra vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için başlattığımız çalışmaları koronavirüs tedbirlerini alarak sürdürüyoruz. Söz verdiğimiz üzere 2020 yılı bitmeden Elazığ’da 20 bin 417, Malatya’da 4 bin 448 konutu bitirip vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız” dedi.



