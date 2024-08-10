Kapadokya düğüne... ‘evet’i alan nikâha da gelecek

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘peribacalarının gizemli diyarı’ Kapadokya’da düğün ve balayı turizmi için kolları sıvadı. Ülkenin yurtdışına açılan tanıtım platformu GoTürkiye’de, bölgedeki düğün ve balayı turizmi için özel bir bölüm hazırlanırken; Kapadokya’daki oteller de düğün salonlarını geliştirmeye yönelik hazırlıklara başladı.

Bakanlık verilerine göre geçen yıl 4 milyon 870 bin turist bölgeyi ziyaret etti. 2024’ün yedi aylık döneminde sadece Nevşehir-Göreme Örenyeri 596 bin 580, Paşabağlar Örenyeri de 533 bin 174 ziyaretçiyi ağırladı. Göreme ülkede en çok ziyaret edilen dördüncü, Paşabağlar ise beşinci örenyeri oldu.

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TURİSTLERE DE DAVET

Balonların ve peribacalarının fonunda çok sayıda kadın turist, kırmızı abiye kıyafetlerle profesyonel hatıra fotoğrafı çektirirken, gelin ve damatlar da düğün katalogları için bölgeyi görsellerinde kullanıyor.

Görüştüğümüz bakanlık yetkilileri, bölgenin düğün turizmine girmesi için hazırlıklar yapıldığını belirterek, bazı otellerin de bu doğrultuda düğün salonu ve kır düğünleri için bahçeler oluşturmaya başladığına değindi. Düğün turizmine yönelik altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kapadokya’da çok sayıda gelin ve damadın dünya evine girmesi bekleniyor. Yarın tamamlanacak olan Nevşehir Kültür Yolu Festivali ile bölge turizmine hareketlilik katan bakanlık, yabancı ziyaretçileri de ‘GoTürkiye’ platformu ile düğün ve balayı organizasyonlarını Kapadokya’da yapmaya çağırdı.

BALON TURUNDA DÜĞÜN

GoTürkiye’de ‘Kapadokya’da düğün ve balayı’ başlığı ile yayınlanan tanıtımda şunlar aktarıldı:

“Peribacaları diyarı’ olarak da bilinen Kapadokya düğün töreni için hazırlanan ve peri masallarını aratmayan özgün konseptlerle çiftleri büyülüyor. Doğa ile tarihin bütünleştiği, uçsuz bucaksız vadisi ve peribacalarıyla adeta masalsı bir diyarı andıran Kapadokya, saklı kiliseleri, ‘yaşayan müze’ konseptli otelleri, mağara gece hayatı, fine dining yemek deneyimi, günbatımında şarap tadımı ve balon turu ile herkesi büyülüyor. Sahip olduğu bu mistik atmosferle Kapadokya UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki yerini de hakkıyla kazanmış durumda.

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Burası mütevazı ama aynı zamanda göz kamaştırıcı, sıcak ve samimi butik düğünler için harika bir düğün destinasyonu. Seçenekler arasında vadinin bir köşesinde balon turunda gerçekleşecek bir düğün töreni bile var. Kapadokya, düğün töreni için buraya gelen çiftler ve yakınlarına hayatta sadece bir kez yaşayabilecekleri olağanüstü bir deneyim sunuyor. Balon turu sadece düğün töreni için değil, evlilik teklifleri ve fotoğraf çekimleri için de çok iyi bir alternatif. Çok özel bir düğün töreni için bir başka heyecan verici mekân da, tepelerin ardına gizlenmiş, nefes kesici bir vadi ve günbatımı manzarasına sahip mağara oteller.”

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‘BALAYI DESTİNASYONU’

Söz konusu tanıtıma şöyle devam edildi: “Yeraltı şehirleri, taşlardan oyma evleri, mağara otelleri, otantik Anadolu mutfağı, muhteşem üzüm bağları, Kapadokya’nın bir balayı cenneti olarak da ne kadar harika bir yer olduğunu anlatmak için kelimeler yeterli olmaz. Balayı tatilinizin unutulmayacak ilk günü sabahın erken saatlerinde balon turu ile başlar. Ihlara Vadisi’nin nefes kesen görüntüsü eşliğinde geçirilen bu harika yolculuk bir balayı klasiği olan spa deneyimiyle devam eder. Büyüleyici kaya oluşumlarının gölgesinde muhteşem bir günbatımı harika güne damgasını vurur. Bir peri masalındaymışçasına yaşanabilecek bu harika anlar Kapadokya’yı vazgeçilmez bir balayı destinasyonu yapar.”

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18 ÜLKEDEN 60 BALON

Nevşehir Kültür Yolu Festivali, son dört gününde uluslararası balon etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. 18 ülkeden 60 balonun katıldığı Balon Festivali sabahın erken saatlerinde başladı. Farklı figürlerdeki balonlar Kapadokya semalarında görsel şölen yaşattı. Göreme Festival Alanı’nda sabahın ilk ışıklarından itibaren renkli görüntüler oluştu. Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Litvanya, Makedonya, Moldova, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre ve Türkiye’den farklı figürlerdeki 60 balon gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Balonları yurtdışından 41, Türkiye’den ise 36 pilot havalandırdı. Kurbağa, fil, araba, roket, kalp, kurt, yeldeğirmeni, ayı, inek, civciv, palyaço, ejderha gibi farklı şekillerdeki balonlara yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.