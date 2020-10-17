Kanuni sondaj gemisi Çanakkale açıklarına ulaştı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine bu yıl giren Kanuni, 13 Ekim'de Mersin'in Taşucu Limanı'ndan ayrıldı.



227 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki Kanuni sondaj gemisi, ortalama 8 mil hız yaparak boğaz geçişi yapmak üzere Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarına demirledi.



Geminin yarın sabah erken saatlerde Çanakkale Boğazı'ndan geçmesi bekleniyor.