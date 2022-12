Kanser ilacı üreten şirkete icra şoku

Haberin Devamı

Kırklareli OSB’de kritik ilaçların üretimini yapan ilaç fabrikasında üretim durduruluyor. Edinilen bilgiye göre yüzde 100 yerli sermayeli şirketin fabrikasında ve Ar Ge merkezindeki makinalar icra kararıyla sökülüyor. İlaç şirketi yetkilileri, “Değil tedarikçilere, Maliye’ye ve çalışanlarımıza da borcumuz bulunmuyor" dedi. Kanser ilacı ve solunum ilacı üreten şirkette çalışan 400 kişinin işini kaybetmesinin de an meselesi olduğu söylenirken, üretim durmasından sonra; makinalar fabrikaya geri dönse bile tekrar üretime geçmek için en az 4 ay üretimin yapılamayacağı belirtildi.



Geçtiğimiz pazartesi ilk olarak makinalar sökülmeye başlanmışken İstanbul 6’ncı İcra Dairesi’nin kararıyla söküm işlemi durdurulmuştu. 2023 vadeli olduğu belirtilen alacağı için İcra ya tekrar başvuran alacaklı, makinaların sökümü için İcra Dairesi’ne dün tekrar başvuru yapmış.



İlaç İcra Dairesi’nin makinaların sökme nedeni makinaların satılarak paraya çevrilmesi değil “kıymet takdiri için muhafaza” işlemi olduğu iddia ediliyor. İlaç şirketi yetkisi konu ile ilgili şunları söyledi: ''Alacaklı tarafın satış/paraya çevirme hakkı yok ve muhafaza işlemi fabrikada da yapılabilecekken makinaların sökümüne engel görülmemiş. Halbuki makinalar söküldüğünde milyonluk makinalar hurda değerine düşecek. Daha önce benzer kararlar yalnızca hareketli taşıtlar için uygulanırken “telafisi imkânsız zararlara” neden olacak makine-teçhizat sökme kararını anlaşılmaz kılıyor. Ayrıca makinaların söküldüğü durum alacaklının da teminatlarını değersiz hale getirdiğinden borçlu ile beraber alacaklının haklarına da zarar veriyor".



Şirketin sahibi ise söküm talebinde bulunan alacaklı ile hiçbir ticari alışveriş bulunmadığını, bankalara ‘güvenerek’ 2023 vadeli borcu için verdiği rehinlerin, rızası dışında (bankaya ödeme yapan) alacaklıya aşkın teminat olarak devredildiğini, vadesi gelmemiş borcu için Türkiye’de eşi olmayan tesislerinin göz göre göre yok edildiğini belirterek; “Benim başıma gelen her an başka bir sanayicinin de başına gelebilir, yatırım ortamını kötüleştirir, teminat devirleri ve icra uygulamalarını yetkililer acilen gözden geçirmelidir” denildi.