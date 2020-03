Kanser hastası ünlü CEO'dan flaş Corona virüs kararı! Maaş almayacak

Dünyayı Corona virüs etkisi altına alırken şirketler de kararlarını arka arkaya açıklamaya başladı. Business Insider'ın haberine göre tedbir alanların arasında Marriott International'in CEO'su Arne Sorenson da var.

Twitter resmi sayfasından videoyla kararları duyuran Sorenson iş ortaklarını ve çalışanlarını bilgilendirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Sorenson, iyi hissettiğini ve COVID 19 krizini aşmaya odaklandığını belirtti.

A message to Marriott International associates from President and CEO Arne Sorenson. pic.twitter.com/OwsF14TZgb