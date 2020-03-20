Kanser hastası ünlü CEO'dan flaş Corona virüs kararı! Maaş almayacak

Dünyayı Corona virüs etkisi altına alırken şirketler de kararlarını arka arkaya açıklamaya başladı. Business Insider'ın haberine göre tedbir alanların arasında Marriott International'in CEO'su Arne Sorenson da var.

Twitter resmi sayfasından videoyla kararları duyuran Sorenson iş ortaklarını ve çalışanlarını bilgilendirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Sorenson, iyi hissettiğini ve COVID 19 krizini aşmaya odaklandığını belirtti.

A message to Marriott International associates from President and CEO Arne Sorenson. pic.twitter.com/OwsF14TZgb — Marriott International (@MarriottIntl) March 19, 2020

Gelir düşüşünün yüzde 90'a kadar yüklendiğini 11 Eylül saldırıları ve 2009 finansal krizinin çok daha ötesinde bir krizle karşı karşıya kalındığını belirten ünlü CEO, "Alacağımız kararlar ülkeden ülkeye değişse de bazıları genel olarak geçerli. Yeni işe alımları tüm dünyada durdurduk. Yeni otel yatırımlarına da 2020 için son verdik. 2020'de Bay Marriott ve ben maaş almayacağız. Üst düzey yönetici ekibimin de maaşlarında yüzde 50 kesinti yapılacak. Dünya genelinde çalışma günlerini azaltıyoruz. Açık kalan otellerde yeme-içme bölümleri kapatılacak. Eleman sayısı düşürülecek. Bazı otel katları kapatılacak" ifadesinde bulundu.