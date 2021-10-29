Kanalizasyon tesisi yaptırılacak

Haberin Devamı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ





