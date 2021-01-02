Kanal İstanbul’un planları askıya çıkıyor

Kanal İstanbul projesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülen çalışmaları değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Cumhuriyet tarihimizin en büyük dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. İstanbul Boğazını koruyacak, millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarıyla Türkiye’nin en çevreci şehircilik projesi olacak. Yüzde 52’sini yeşil alanlara, sosyal donatılara ayırdığımız projenin ÇED süreci üniversitelerin, görüşlerini alarak tamamladık. Üç etapta çevre düzeni planlarımızı onayladık” dedi.

TEMEL ATILIYOR

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kurum, ihale sürecinin başlaması için gerekli planların tamamlandığını belirterek “Ocak ayı itibariyle planlarımızı askıya çıkaracağız. 2021 yılı Kanal İstanbul’un başladığı ve hızlı bir şekilde yapılacağı bir yıl olacaktır. Artık son noktaya gelindi. Planları askıya çıkaracağız, onlar da (Ulaştırma Bakanlığı) ihale sürecini eşzamanlı başlatacaklar. Kanal İstanbul’da kararlıyız” diyen Kurum, “Ülkemize, İstanbul’umuza yakışacak bir proje olması, çevrenin korunması, doğal kaynakların zarar görmemesi, İstanbul Boğazı’ndaki tehlikenin ortadan kaldırılması adına çalışmalarımızı detaylı yapıyoruz. Bu yılın ilk yarısında temelleri atılır diye düşünüyorum” diye konuştu.



MERKEZ İSTANBUL’DUR

Kentsel dönüşümün merkezinin İstanbul olduğunu vurgulayan Kurum, bu yıl toplam 25 milyar lira bedelli 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projesine başlayacaklarını söyledi. Kurum, “Türkiye genelinde, yatırım değeri 81 milyar lira olan 272 binin üzerinde sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutunun inşası devam ediyor. İstanbul’da yaklaşık 1.2 milyon bina ve 5.9 milyon konut bulunuyor. Bu konutlardan 1.5 milyonu riskli yapı. Bunlardan da 300 bininin acilen dönüşmesi gerekiyor. Şu anda 370 bin bağımsız birimden oluşan 72 bin binayı da riskli yapı statüsünde yeniliyoruz” dedi. Acilen dönüştürülmesi gereken yapı stokunu elden geçirmek için çalıştıklarını anlatan Kurum, yapı denetim kapsamında sadece son 2 yılda 102 bin 500 binayı denetlediklerini, bin 800 hektar alanı koruma altına aldıklarını söyledi.

İKLİM KANUNU MECLİS’E GELİYOR

İklim Kanunu’nun bu yıl Meclis’e geleceğini belirten Kurum, “Kaynakları daha etkin ve verimli kullanmayı amaç edinen bir yaklaşıma geçiliyor. AB, ihracatını yapacağı ürünlere bu şartları getirecek. Ülkemizdeki altyapıyı buna hazırlamak durumundayız. çıkarılacak bir iklim kanunuyla iklim değişikliğiyle mücadelede çok daha kararlı adımların atılacağı bir yıl olacağına inanıyorum” diye konuştu.