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Ekonomi
Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL - DHA
Haber Giriş: 24.06.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Kanal İstanbul'da son durum görüntülendi

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Kanal İstanbul'da son durum görüntülendi

Kanal İstanbul projesinin temel atma töreni öncesinde alanda çalışmalar son hızla devam ediyor. Kanal İstanbul üzerindeki 6 köprüden biri olacak olan Sazlıdere geçişi köprüsünün temeli 26 Haziran'da atılacak.

Kanal İstanbul projesi için Cumartesi günü yapılacak temel atma töreni öncesinde hazırlıklar aralıksız devam ediyor. İlk temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atacağı projede son durum havadan görüntülendi.

Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçişini sağlayacak gergin eğik askılı köprünün 26 Haziran'daki temel atma töreni için geri sayım devam ediyor. İnşa edilecek 6 köprüden ilkinin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Törene 2 gün kala hazırlıklar aralıksız devam ediyor. Bir taraftan köprü için kazı çalışmaları devam ederken diğer taraftan da şantiyeye tören alanı kuruldu. Çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi.

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