Kanal İstanbul’a ilk köprü haziranda

Bakan Karaismailoğlu, gemilerin geçiş için neden kanalı tercih edecekleri yönündeki soruya, “İstanbul Boğazı’nda emniyetli geçiş sayısı 25 bin, gün geçtikte İstanbul Boğazı’ndaki gemi geçiş sayısı artacak ve gemiler günlerce beklemek zorunda kalacaklar ve bekleme sürelerini, maliyetlerini hesaplayacaklar ona göre Kanal İstanbul’u seçecekler” dedi.

TANESİ 350 MİLYON $

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul üzerine yapılacak köprülerin maliyetinin 140 milyar TL olduğunu iddialarını reddederek, “Köprülerin bir tanesinin maliyeti 350 milyon dolar, bunun hesabını bilen biri bu iddiaları söylemez. Önümüzdeki 100 yılı planlayan bir ülke olarak lojistik hareketleri, gemilerin hareketliliği var... Bu proje kaçınılmazdır. Dünya ekonomisinde ilk 10’a oynayan Türkiye’de böyle mega projeler yapmak zorundayız. Türkiye dünyanın lojistik merkezi niye olmasın?” diye konuştu.

SAYI DÜŞTÜ HACİM BÜYÜDÜ

İstanbul Boğazı’ndan geçen gemi sayısının azaldığını belirten Karaismailoğlu, “İstanbul Boğazı’ndan şu anda 43 bin gemi geçiyor. Önceden 50 binin üzerinde gemi geçiyordu. Tabii gemi sayıları düştü ama gemi hacimleri çok büyüdü ve yük miktarı arttı. Tehlikeli madde geçişleri de yükseldi. Şu an dünyada 12 milyar ton yük taşınıyor. Bunların yüzde 90’ı deniz yolu ile taşınıyor. Önümüzdeki 15 yıl içerisinde bunun 35 milyar tona çıkması bekleniyor. Kuzey ve Güney ülkelerindeki üretim ve tüketimin artması ile Türkiye üzerinden gemi geçişleri artacak. Mesela, Süveyş Kanalı 19 bin geçirerek 3.6 milyar dolar kâr elde ediyor. Bunun 2 katından fazla olan İstanbul Boğazı’yla mukayese edilemeyecek kadar düşük” dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara