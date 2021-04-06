‘Kanal İstanbul yakında başlar’

“Dünyanın büyüyen ve gelişen ticaret yolları perspektifinden baktığımızda Kanal İstanbul’un aciliyeti zaten apaçık görülmektedir. Karadeniz ve Hazar’daki enerji hareketliliği ve Karadeniz ile Ege kıyılarında yapılan liman yatırımları bizlere şunu gösteriyor: Orta Koridor’un ve Kuzey Güney Koridoru’nun kesişiminde bulunan İstanbul, dünya ticaretinin odak şehri olacak ve Boğazlar’dan geçen yük miktarı her yıl artacak. Buna bağlı olarak 2050 yılında yıllık 78 bin gemi geçişinin olacağı İstanbul Boğazı’ndaki olası bir duraksama dünya ve ülke ekonomisini çok ciddi zararlara uğratabilecek bir risk teşkil etmektedir. Kanal İstanbul ise gemi geçişi için ideal bir su yolu olarak projelendirilmiştir. Bu proje Türkiye’nin vizyon projesi olduğu kadar dünya ölçeğinde bakıldığında da en büyük lojistik projelerinden biridir. Şu an itibariyle, Kanal İstanbul’un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara