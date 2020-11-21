‘Kanal İstanbul Türkiye projesidir’

Muhalefetin “Çok şükür Kanal İstanbul’dan vazgeçtiniz, hiç söz etmiyorsunuz. Çok da iyi yapıyorsunuz. Dokuz yıldır buraya her Ulaştırma Bakanı geldiğinde Kanal İstanbul’u yapacağız, yapacağız, diye sunumlarına fotoğraflarını koyardı” sözlerine Bakan Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul projesi yalnızca İstanbul değil bir Türkiye projesidir” dedi. Haydarpaşa Garı’nın kullanılmaması şikayetlerine ise Karaismailoğlu, “Haydarpaşa Garı, eski Türkiye’de kaldı. Yeni Türkiye’de Marmaray var” karşılığını verdi.

TRAFİK YÜKÜ AZALIYOR

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, bakanlık bütçe görüşmelerinde Kanal İstanbul’un bir yıkım projesi olduğunu belirterek, “ÇED raporlarında Boğaz’ın trafik yükünün arttığı gerekçe gösteriliyor. Ama Denizcilik Genel Müdürlüğü verileri bu durumu yalanlıyor. Tam tersine Boğaz trafiği 2007-2019 yılları arasında yüzde 27 oranında azalmış. 2006-2018 arasında tankerlerin sayısı yüzde 15,4; genel kargo gemilerinin sayısı yüzde 41.8 azalmış. Bu veriler gelecekte bir ulaştırma probleminin Boğaz’da yaşanmayacağını ortaya koyuyor Dolayısıyla Kanal İstanbul bir ulaşım projesi değil, bir emlak projesidir” dedi.

Emecan, kamu özel ortaklığı (KOİ) projelerini de eleştirirek, ihalelerin davet usulüyle yapılarak hep aynı müteahhitlerin çağrıldığını, garantilerin döviz cinsi verilerek gelecekte kamu borcunu belirsiz kıldığını söyledi. Avrasya Tüneli ve üçüncü köprüden yeterli sayıda araç geçmediği için 2017-2019 döneminde 2 milyar TL’nin üzerinde garanti ödemesi yapıldığını belirten Emecan, 130 milyar dolarlık bu projelerin kamulaştırılması gerektiğini belirtti. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da bakan Karaismailoğlu’na “Şükür ki Kanal İstanbul’u ne dillendirdiniz ne sunumunuza koydunuz. Demek ki bu yanlıştan dönmüşsünüz. Bu konuda size teşekkür ediyorum” dedi. İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da “Kanal İstanbul Projesi, çok şükür vazgeçtiniz, ban artık onu öyle anlıyorum. Zaten Türkiye’nin böyle bir projeyi hayata geçirecek ekonomik durumu da yok” dedi.

Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı’nın kullanılmaması dolayısıyla gelen şikayete “Haydarpaşa Garı, eski Türkiye’de kaldı. Yeni Türkiye’de Marmaray var. Marmaray’a Sirkeci’den Kadıköy’e, Ayrılıkçeşme’ye 5 dakikada gidebiliyorsunuz. Ayrılıkçeşme’den Kadıköy Kartal hattına binip Pendik Tavşantepe’ye kadar gidebiliyorsunuz. Pendik Tavşantepe’den önümüzdeki yıl Sabiha Gökçen Havalimanı’na kadar ulaşabileceksiniz. Hardarpaşa Garı’nda arkeolojik kazılar, Kurul denetiminde devam ediyor. Arkeolojik kazıların bitmesiyle burayı İstanbul’un hizmetine müze olarak sunacağız.” Karaismailoğlu, bölgede Kazlıçeşme-Sirkeci arasında düşük kapasiteli toplu taşıma aracıyla bu hattın kullanımını vatandaşın kullanımına açılacağını da duyurdu.