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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 11:10,Son Güncelleme:/

Kanal İstanbul için rekonstrüksiyon ihalesi yapıldı

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Kanal İstanbul için rekonstrüksiyon ihalesi yapıldı
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Kanal İstanbul Etki Alanındaki Tarihi Odabaşı ve Dursunköy Köprülerinin Rekonstrüksiyon İhalesi yapıldı. Kapalı zarf usulüyle yapılan ihaleye 5 firmadan teklif geldi.

Kanal İstanbul'un etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon projeleri için ihale gerçekleştirildi.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Kanal İstanbul Etki Alanındaki Tarihi Odabaşı ve Tarihi Dursunköy Köprüleri İhalesi için teklifler kapalı zarf usulüyle alındı.

Toplamda 5 firmanın katıldığı ihalede Artuklu Mimarlık'ın teklifi geçersiz sayılırken, Mukarnas Mimarlık 500 bin lira, Hasan Fehmi Şahin 550 bin lira, Safir Jeoteknik 507 bin lira, Altıparmak Mimarlık 408 bin lira teklif etti.

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