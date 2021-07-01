Kanal İstanbul için hatıra parası basıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Kanal İstanbul Hatıra Parası'nı satışa sundu. 3 bin adet basılan gümüş paralar, 300 TL ve kutulu 350 TL ücretle satın alınabiliyor.

"KANAL İSTANBUL ÖZEL PARAMIZLA TARİHE BİR NOT DAHA DÜŞÜYORUZ"

TRT Haber'in haberine göre, Kanal İstanbul Hatıra Parası'nın satış sayfasındaki açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tarihin seyrini değiştiren, medeniyetleri kuran, çağları açan bütün büyük adımlar bir hayalle başladı. Bizler de ülkemizin milli bağımsızlığı, ekonomisi ve istikbali için bir hayal kurduk.

Milletimize armağan ettiğimiz tüm projelerimiz de bu büyük hayalin bir parçası. Bir hayal şehir olan İstanbul'a yapılan tüm yatırımlar aynı zamanda dünyaya da hizmet ediyor.

Yüzyılın en büyük projelerinden olan, egemenliğimizin nişanelerinden biri olarak adlandırdığımız Kanal İstanbul'da Ya Allah, Bismillah diyerek ilk adımı attık. Darphanemiz tarafından basılan Kanal İstanbul özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz."

Asrın Projesi Kanal İstanbul için ilk adım atıldı. Marmara ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak 45 kilometrelik kanalın üzerine inşa edilecek 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçiş köprüsünün temel atma töreni gerçekleşti.

KANAL İSTANBUL'DA İLK TEMEL ATILDI

Asrın Projesi Kanal İstanbul'da ilk temel 26 Haziran'da atılmıştı. Marmara ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak 45 kilometrelik kanalın üzerine inşa edilecek 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçiş köprüsü için temel atma töreni gerçekleştirilmişti.

Marmara ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak Kanal İstanbul üzerinde 6 karayolu köprüsü inşa edilecek.

Bu köprülerden ilki, Başakşehir-Nakkaş kesimindeki Sazlıdere geçişini sağlayacak.

8 şeritli köprünün viyadükleriyle toplam uzunluğu 860 metre, ana açıklığı 440 metre,, kulelerinin yüksekliği ise 196 metre olacak.

İlerleyen aşamalarda diğer köprülerin yapımına da başlanacak.

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