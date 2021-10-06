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Kanada duyurdu... 731 bin 900 işçi lazım! İşte eleman aranan sektörler

#Kanada İstatistik Kurumu#Kanada#İş Gücü Sıkıntısı
Kanada duyurdu... 731 bin 900 işçi lazım İşte eleman aranan sektörler

Kanada İstatistik Kurumunun son verilerine göre ülke genelinde 731 bin 900 iş gücü ihtiyacı bulunuyor.

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Kanada'da yapılan son araştırmalar, ülke genelindeki iş gücü ihtiyacının giderek arttığını gösterdi. Kanada İstatistik Kurumu ve Kanada İş Geliştirme Bankası (BDC) tarafından ayrı ayrı yapılan araştırmalar, tüm sektörlerde iş gücü ihtiyacının had safhada olduğunu ortaya koydu. Kanada İstatistik Kurumunun araştırmasına göre, 2021'in ikinci çeyreğinde 731 bin 900 eleman açığı saptandı.

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Araştırmada, bu açığın tüm eyaletlerde görülebileceği belirtilirken, en büyük eleman ihtiyacının Quebec, Ontario ve British Columbia eyaletlerinde kaydedildiğine işaret edildi. BDC tarafından gerçekleştirilen yeni araştırmada da Kanadalı işletmelerin yüzde 64'ünün iş gücü sıkıntısı nedeniyle büyümelerini sınırladığı kaydedildi.

EN BÜYÜK ELEMAN AÇIĞI SAĞLIK SEKTÖRÜNDE

Araştırmalara göre, ülkedeki en büyük eleman açığının sağlık sektöründe olduğu belirlendi. Kanada İstatistik Kurumunun araştırmasına göre, 2020'nin son çeyreğinde sağlık ve sosyal yardım alanındaki iş gücü ihtiyacı yüzde 56,9 artarak 100 bin 300 rakamıyla rekor seviyeye ulaştı.

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Kanada duyurdu... 731 bin 900 işçi lazım İşte eleman aranan sektörler

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İKİNCİ SIRADA HİZMET SEKTÖRÜ VAR

Kanada genelinde konaklama ve yemek hizmetlerinin de içinde bulunduğu hizmet sektörü, 89 bin 100 kişi ile ülkede en fazla eleman açığının bulunduğu ikinci sektör oldu. BDC'nin baş ekonomisti Pierre Cleroux, CTV’ye yaptığı değerlendirmede, pandeminin Kanada'da iş gücü sıkıntısı yaratmadığını, sadece mevcut bir sorunu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Temel sorunun demografi olduğunu ifade eden Cleroux, "Bugün Kanadalıların yüzde 16'sı 65 yaşın üzerinde. Önümüzdeki 5 yıl içinde birçok Kanadalı emekli olacak. Buna karşın pek çok genç iş piyasasına girmiyor. Sorun tam da burada" dedi.

SANAYİ, İMALAT VE PERAKENDE SEKTÖRÜ ÇARESİZ KALDI

Kanada ekonomisinin bel kemiği sektörlerinden sanayi ve imalat sektörlerindeki eleman ihtiyacı da Kovid-19 salgını sonrası tavan yaptı. Kanada İstatistik Kurumunun araştırmasına göre, perakende sektöründeki eleman ihtiyacı 84 bin 300, imalat ve sanayi sektöründeki ihtiyaç ise 65 bin 900 oldu.

Kanada duyurdu... 731 bin 900 işçi lazım İşte eleman aranan sektörler

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TIR SÜRÜCÜSÜ AÇIĞI KAPATILAMIYOR

Bu arada araştırmalar, Kanada genelinde 2021 yılının ikinci çeyreğindeki tır sürücüsü açığının 18 bin olduğunu gösterdi. Araştırmada, "Kamyonculuk ve lojistik, perakende ve toptan ticaretten, inşaat ve tarıma, ormancılık ve madencilikten daha başka sektörlere kadar kilit ekonomik sektörleri destekliyor. Bir gerçek var ki, sürücü açığını kapatmak ne kadar uzun sürerse, tam ekonomik iyileşme de o kadar uzun sürer." görüşüne yer verildi.

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#Kanada İstatistik Kurumu#Kanada#İş Gücü Sıkıntısı