Kamuya ait 2 bin 500 konut satılacak

Haberin Devamı

Şubat ayı itibarıyla yapılan lojman satışlardan elde edilen tutar da toplamda 2 milyar 976 milyon TL’ye ulaştı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda geçtiğimiz hafta tamamlanan torba yasa teklifi görüşmelerinde, kamu konutları bir başka deyişle lojmanlarla ilgili bir madde de yer aldı. Buna göre, 2022 ve 2023 yıllarında satışı yapılacak kamu konutlarının gelirleri genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek. Maddenin görüşmeleri sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, kamu konutlarıyla ilgili son rakamları da paylaştı. Şubat ayı itibarıyla satış ihalesi yapılan 13 bin konuttan 3 bin 550’ünün Ankara’da, bin 151’inin İstanbul’da, 592’sinin İzmir’de, 217’sinin Konya’da olduğunu belirten Güler, “Şu ana kadar, kamu konutları satış gelirlerinden, toplam satış bedeli olarak 2 milyar 976 milyon TL’lik bir satış gerçekleştirilmiş, toplam Hazine’nin tahsilatı 1 milyar 875 milyon TL olmuş ve bu bedel de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe içerisinde ‘lojman satışları’ adı altında bir kalemi var ve bu kalemde, bu gelirler Bakanlığımızın işlemlerinden sonra elde edilen tahsilat direkt bu hesaba aktarılıyor” dedi.

Haberin Devamı

750 MİLYON GELİR

Halen genel bütçeli idarelere tahsisli 195 bin, özel bütçeli idarelere tahsisli 15 bin, yükseköğretim kurumlarına tahsisli 13 bin 242 ve düzenleyici ve denetleyici kurumlara tahsisli 390 kamu konutunun bulunduğunu söyleyen Güler, 2022 yılı içinde de 2 bin 500 kamu konutunun satılacağını bildirdi. Vekillere dağıtılan etki analiz bilgi notunda da da bu satışlardan 750 milyon TL gelir elde edileceği ve bu gelirin 187.5 milyon TL’lik kısmının 2022 yılında tahsil edileceği kaydedildi. Görüşmeler sırasında tartışmalar da yaşandı. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Şimdi, bu lojmanları bu kadar peynir ekmek gibi satarken, bu topraklarımızı bu kadar satarken, sadece 2022’de 5 bin 502 tane taşınmazı satarken, lojmanlardan 200 bine yakınını, hepsini satmayı hedeflemişken elimizde ne kalacak; ne kalıyor? Batan geminin malları misali, ne varsa satıyorsunuz” derken, Güler bu soruya “Bakın, şu andaki mevcut kamu konutlarının kamu idarelerine göre dağılımıyla beraber elimizde toplam 224 bin taşınmaz var. Bunun biz 2022’de 2.500 adedini... Yani 224 binden, 2 bin 500’den bahsediyoruz; yüzde 1. Yani siz yüzde 100 olan bir şeyin yüzde 1’ini, yüzde 2’sini mevcut kamu kaynağı üretme adına satıyorsunuz; bunu değerlendirin lütfen yani, yüzde 1-2 ve bunu kıyaslayalım” yanıtını verdi.