Kamunun alım karnesi açıklandı

Belli durumlarda kullanılabilen “pazarlık yöntemiyle” yapılan ihalelerde ise, 21b maddesi dikkat çekti. Kamu İhale Yasası’nın 21. maddesinin b bendi, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” halinde, ihalelerin pazarlık yöntemiyle yapılmasına izin veriyor. İdarelerin normal süreçlerde sık sık kullanması nedeniyle eleştirilen bu madde, koronavirüs salgını döneminde de sık sık kullanıldı. Pazarlık yöntemiyle yapılan ihalelerin yüzde 90’ı, bir başka deyişle 37 milyar liralık alımın 34 milyar liralık kısmı, bu çerçevede yapıldı.

AB’Lİ KATILIMCILAR

2020 yılında yapılan sözleşmelerde ağırlık, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu yüklenicilerde oldu. Sözleşmelerin 160 milyarlık bölümü Türkiye Cumhuriyeti uyruklu yüklenicilerle yapılırken, 1 milyar liralık kısmı AB uyruklu yüklenicilerle, 6.3 milyon TL’lik kısmı da ABD kökenli yüklenicilerle imzalandı. Diğer ülkelerin payı da 1.6 milyar TL oldu. Merkezi yapıda en çok ihaleyi yapan kurum Sağlık Bakanlığı oldu. Sağlık Bakanlığı yıl boyunca 7 bin 553 ihale yaparken, ihalelerin toplam büyüklüğü 21 milyar 515 milyon lira oldu. Bu bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 663 ihale ve 4.2 milyar TL’lik büyüklükle takip etti. Belediyelerin ihale sayısı da 17 bin 637 oldu ve ihalelerin büyüklüğü de 41.7 milyar TL’ye kadar çıktı.

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