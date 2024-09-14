‘Kamudaki fiyat artışı ana eğilimle uyumlu olmalı’

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Aylık ortalama enflasyonun kısa vadede yüzde 1-1.5 aralığında tutulması gereken bir döneme girildiğini söyleyen Avdagiç, “Önümüzdeki dönemin kısa ve orta vadeli hedefleri göz önüne alındığında, özel sektörün yanı sıra kamu iradesiyle belirlenen fiyat artışlarının da ana eğilimle uyumlu olması gerekiyor” dedi. Önemli olanın aylık enflasyonun ana eğiliminde görülen yavaşlama olduğuna dikkat çeken Avdagiç, “Kamu iradesiyle belirlenen fiyatlar bundan sonraki süreçte enflasyonun ana seyri üzerinde daha da belirleyici olacak. Zira, bundan sonraki aylarda yıllık enflasyonda 8-9 puanlık düşüşler değil, daha düşük oranlı inişler göreceğiz” yorumunu yaptı.

Ayrıca, 2025 sonrası kur ve enflasyon arasında bir korelasyon öngörülse de 2024 için öngörülen kurun, ihracatçıyı ve ihracata çalışan sektörleri ciddi şekilde zorlamaya devam edeceğini aktaran Avdagiç, şöyle devam etti: “Kur aleyhine açılan makastan kaynaklı sıkıntıların bu yılın genelinde, 2025-2026 ve 2027’de de devam edeceğini görüyoruz.”