Kamudaki filo takip edilecek

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Kamudaki tasarruf izleme sisteminin ilk aşaması tamamlandı. Tasarruf tedbirlerini içeren torba teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, Maliye Bakanlığı’nda Tasarruf Tedbirleri İzleme Sistemi kurduklarını açıkladı. Hatipoğlu, kamuda çifte maaş alanların artık maaşlarının önce emanet hesaba geleceği yeni bir sistemin oluşturulduğunu da belirtti.

TAŞITLAR DA İZLENECEK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün tasarruf tedbirlerini içeren yasa teklifiyle ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hatipoğlu, izleme, denetleme sistemi ve bir de yaptırımla ilgili daha belirgin bir çerçeve sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Hatipoğlu şöyle devam etti:

“Tasarruf tedbirlerimiz var ama uygulamada birtakım belki etkinlik eksiklikleri var. Bu etkinliği gidermek için bir izleme sistemi kuruyoruz, (Maliye Bakanlığında Tasarruf Tedbirleri İzleme Sistemi) adı altında bir bilgi sistemi, kendi imkânlarımızla geliştirdik. Kamu Taşıt Filo Sistemi geliştirdik tüm kamu taşıtlarına ilişkin bir filo yönetimi anlamında; bir izleme sistemi kuruyoruz. Denetlemeye ilişkin olarak da ilgili kamu idarelerinin denetim birimleri veya Hazine ve Maliye Bakanlığının denetim yapabileceğine ilişkin bir öneri var.”

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UYMAYANA DİSİPLİN HÜKÜMLERİ UYGULANACAK

Yasa teklifine göre kamu kurum ve kuruluşlarının tasarruf tedbirlerine uygunluğu kendi idarelerince veya Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılan izlenme, denetlenme sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında tabi oldukları mevzuat uyarınca disiplin hükümleri uygulanacak. Sonuçları idarelerce Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecek.

ÇİFTE MAAŞ ÖNCE EMANET HESABA GELECEK

Teklif kamuda çifte maaşın da önüne geçmeyi hedefleyen kararlar içeriyor. Buna göre, her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliğinde ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarında görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilecek.

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Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı 108 bin gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. Bu rakam şu anda 98 bin lira.

Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde milletvekilleri çifte maaşa sınır uygulamasında belirsizlikler olduğunu, özel sektörden gelen kişilerin bu sınıra dahil olup olmadığını, Varlık Fonu şirketlerinin kapsamda olup olmadığını sordu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, yapılan düzenleme ile hem kişi hem de kurumsal anlamda kapsamın genişletildiğini, ikinci olarak üst sınır getirildiğini ve üst sınırı aşan kısmın bütçeye gelir olarak kaydedileceğini ifade etti. Şu anda alınan birden fazla maaşın bildirilmesi gerektiğine dikkat çeken Hatipoğlu, “Birden fazla maaş aldığını kişi bildirmezse onu tespit etmek biraz zor olabilir. Şimdi emanet hesabına gelecek, kişinin hesabına gitmeden ilgili kamu idaresi, 10 yerde de yönetim kurulu üyesi olabilir ama bir tanesini ve o tutara kadar olan kısmı, eğer aşıyorsa aşan kısmı bütçeyi gelir kaydetmek suretiyle sınırın altında kalmasını sağlayacak” diye konuştu.

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ÖTV İNDİRİMİNDE TOGG TARTIŞMASI

Yasa teklifinde hibrit araçlara yönelik getirilen ÖTV indiriminin TOGG’u olumsuz etkileyip etkilemeyeceği de Komisyon’da tartışıldı. Milletvekilleri uygulamanın TOGG’u olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, gelecekte güçlü bir oyuncu olma hedefindeki Türkiye’nin, TOGG ile önemli bir adım attığını vurguladı. Teklif hükmünün, tek bir firmaya ait ürünü işaret etmediğini, farklı ülkelerden yatırımcılarda da bu özelliklere uygun araçlar bulunduğunu anlatan Coştu, şarj edilebilir hibrit araçların teşvik edilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Coştu, teklif hükmünün sektörle ilgili uzun vadeli planlar açısından bugün atılması gereken önemli bir adım olduğunu söyleyerek, “Burada yüzde 10 vergi diliminin karşısında yüzde 30 gibi bir seviye öngörerek TOGG’u da korumuş oluyoruz. Bakanlığımızın TOGG’a yönelik hassasiyeti ortadadır. TOGG’un başarısında kayıp oluşmayacaktır” dedi.