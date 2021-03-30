Kamuda toplu sözleşme süreci başladı

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, “Bu kez Türk-İş’le ortak çalışacağız. Toplusözleşmeye dahil olacak kişi sayısı 650 bine kadar çıkabilir. Hemen hemen bütün sendikalar sürece başladı” dedi. Mahmut Arslan, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, bu hafta Türk-İş’le kamudaki toplusözleşmeler için görüşeceklerini belirterek, konuyla ilgili heyetler kurduklarını söyledi. Sürecin zor olduğunu belirten Arslan, “Ortak çalışmamız tamamlandıktan sonra taleplerimizi ortaklaştıracağız. Sendikalarla görüşeceğiz. Önümüzdeki aya yetiştirmeye çalışacağız. İlk defa toplusözleşme yapılacak sektörler var. Bu birlikteliğimiz iyi bir sonuç verecek” ifadelerini kullandı.

Yürürlükteki ücretsiz izin uygulamasına da değinen Arslan, ücretsiz iznin kontrolden çıktığını belirtti. Arslan şunları söyledi: “Ücretsiz izne çıkartılan işçi sayısı 2 milyon 470 bine ulaştı. İşverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için öngörülmüştü. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamadıkları için bunlara nakdi ücret desteği veriliyor. Biz de buna destek çıktık. Ancak ücretsiz izin uygulaması kontrolden çıktı. Biz ücretsiz izin uygulamasının amacına uygun olmasını destekledik. ‘Sadece kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar için getirin’ dedik. Sıkıntı arttıkça ücretsiz izne çıkartılanların sayısı da arttı. Sendikalı işyerlerinde sorun yok. TİSK de elini taşını altına koydu, işçilere ödeme yaptı. Ama normal çalışma yaptırdığı halde işçilerini kısa çalışmada gösteren işverenler de oldu.”

KREŞ AÇILABİLİR

Türkiye’nin Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 190 sayılı şiddet ve taciz sözleşmesini onaylamasının olumlu bir mesaj olacağını belirten Arslan, “Çalışanların şiddet ve tacize karşı korunmasını öngörüyor. Bu sözleşmeyi bir an evvel onaylamamız gerekir. Uruguay ve Fiji onayladı. Haziran ayında yürürlüğe girecek” dedi. Kadınların istihdama daha çok katılması için de çalışma yapılabileceğini vurgulayan Arslan şöyle devam etti: “İşsizlik fonuyla çocuk bakımevleri kurulabilir. Kadınlar aile ve iş yaşamını birlikte yürütüyor.”

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