×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Kamuda tasarrufta ilk toplantı bugün

Güncelleme Tarihi:

#Kamuda Tasarruf#Cevdet Yılmaz#AK Parti
Kamuda tasarrufta ilk toplantı bugün
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 07:00

Önceki gün açıklanan ‘kamuda tasarruf paketinin’ ardından bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında önemli bir toplantı yapılacak.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Beştepe’de yapılacak olan ve iki hafta boyunca üzerinde çalışılması planlanan toplantılar ile paketteki her madde mevzuat açısından değerlendirilecek; hangi maddelerin cumhurbaşkanı kararnamesi hangi maddelerin yasa, hangi maddelerin yönetmelik hangi maddelerin genelge ya da uygulama değişikliği ile hayata geçirileceğine karar verilecek.

HUZUR HAKKINA DÜZENLEME

Edinilen bilgiye göre, kamuda araç tahsislerine ilişkin kanunlarda hüküm bulunmuyor. O nedenle bu düzenleme kanun gerektirmeyecek. Ancak “huzur hakkı ödemelerine” ilişkin KİT yönetimiyle ilgili yasa değişikliği yapılması planlanıyor. Buna göre, özel şirketlerde genel müdürlük ile yönetim kurulu başkanlığı başlıklarının birbirinden ayrılması sağlanacak.

AK Parti kurmayları, “Özel şirketlerde kamu adına görev yapanlar var. Mesela bir özel banka. Bunlar genel kurul kararıyla huzur hakkı alıyorlar. Çok istisna bir durum. Şimdi diyeceğiz ki bu huzur hakkı Hazine’ye gelecek. Oradan herkese yeknesak bir ödeme yapılacak” diye konuştu. Bir torba yasa ile düzenlenmesi beklenen tasarruf paketinde özlük hakları ve harcamalarla ilgili düzenlemelerin yer alacağı ifade ediliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kamuda Tasarruf#Cevdet Yılmaz#AK Parti

BAKMADAN GEÇME!