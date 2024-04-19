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Kamuda ‘tasarrufa’ sıkı tedbir başlıyor! Uygulamayana yaptırım

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğa#Tasarruf#Mehmet Şimşek
Kamuda ‘tasarrufa’ sıkı tedbir başlıyor Uygulamayana yaptırım
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısında söylediği kamuda alınacak yeni tasarruf tedbirlerinin ayrıntılarına Hürriyet ulaştı.

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Edinilen bilgilere göre, kamuda tasarrufun bir kısmı yasa ile düzenlenecek, bir kısmı da genelge ile belirlenecek. Denetimler sıkılaşacak, daha güçlü denetlemenin dışında hesap verilebilirlik getirilecek. Tasarruf tedbirlerini uygulamayanlara yönelik yaptırımların getirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda seçenekler üzerinde çalışılıyor.

KONFERANSLAR KAMUNUN BULUNDUĞU İLDE

Hükümet, kamuda tasarrufun aktif bir şekilde uygulanması için tedbir politikalarını artırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, kamunun kaynaklarının etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığı ölçülecek. Gereksiz harcamalar kısalacak. Kamuda gereğinden fazla ürün alımına son verilecek. Kamuda israf denetimleri de sıkılaştırılacak. Bürokrasiye yeni araç ve bina alımı yapılmayacak, servis sayıları azaltılacak. Tatil bölgelerinde yapılan konferans, eğitim, seminer, organizasyon gibi etkinlikler kamunun bulunduğu ilde düzenlenecek. Yine planlanan yatırımlar tekrar masaya yatırılacak. Yatırımlar için öncelik ve ihtiyaç takvimi hazırlanacak. En acil yatırımlar öne çekilirken, mega ve maliyeti yüksek yatırımların yapılış tarihi ekonomi düzelinceye kadar ertelenecek.

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Kamuda ‘tasarrufa’ sıkı tedbir başlıyor Uygulamayana yaptırım

TOGG ALIMI İÇİŞLERİ’NDEN BAŞLIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz aylarda yaptığı kamuda tasarruf genelgesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının artık sadece Togg marka araçlar satın alabileceğini açıklamıştı. Kamu kurumlarının TOGG alımına ilk olarak İçişleri bakan yardımcılarından başlandığı öğrenildi.

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğa#Tasarruf#Mehmet Şimşek

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