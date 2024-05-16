Kamuda tasarruf 3 yıllık bir hedef gibi görülmemeli

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleleri’nde düzenlenen TOBB Genel Kurulu’nda ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. “Kamuda tasarruf ve verimlilik paketinin sadece 3 yıllık bir hedef olarak görülmemesi gerektiğine inanıyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kamuda tasarruf kültürünün kurumsal bir niteliğe kavuşturarak bu konudaki farkındalığın sürekli yüksek kalmasını sağlayacağız. Son dönemde vatandaşlarımızın tepkisine yol açan israf görüntülerinin de böylece önüne geçmeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

HER KURUŞUN HESABI SORULACAK

“Birincisi, bu paket kamuda verimliliği artırarak tasarrufu sağlamayı amaçlıyor. İkincisi bu paketle birlikte çok güçlü bir uygulama modelini hayata geçiriyoruz. Üçüncü ve son olarak, tedbirler bütün kamuyu kapsıyor. Yani, merkezi idareler, yerel yönetimler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeler ve fonlar bu paketin kapsamındadır. Bu çerçevede, tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idarelerimiz ve personeli uymak zorundadır. Harcanan her kuruşun hesabını soran bir bakış açısını egemen kılıyoruz. Böylece ülkemizin kaynaklarını çok daha verimli ve öncelikli alanlarda kullanabileceğiz.

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Tasarruf kültürü yaygınlaştıkça ve toplum tarafından sahiplenildikçe cari açıktaki iyileşme de hız kazanacak. Yerli üretici de inşallah bundan olumlu etkilenecek. Başta kamu kurumlarımız ve görevlilerimiz olmak üzere herkesi tasarruf paketini uygulamaya davet ediyorum. Türkiye’nin yeni ekonomide yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

‘ASIL MESELELERİMİZE ODAKLANACAĞIZ’

Son bir sene içinde ardı ardına yaşanan 3 seçim iş dünyamızı çok yordu. 2023 Türkiye ekonomisi açısından çok meşakkatli bir yıl oldu. Ülkemiz maalesef seçim atmosferinden bir türlü kurtulamadı. Yine bu dönemde başta Gazze krizi olmak üzere bölgemizde ülkemizi de doğrudan etkileyen çatışmalar patlak verdi. Tek başına seçim gündeminin bile bürokrasiyi, yatırımları, iş dünyamızın gelecek planlarını yavaşlattığı hakikattir. 31 Mart seçimlerinin de geride bırakılmasıyla inşallah 4 yıllık seçimsiz bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bundan sonra asıl meselelerimize daha fazla odaklanabilecek, milletimizin gerçek gündemine daha fazla vakit ve kaynak ayırabileceğiz.”

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ODA-BORSA BAŞKANLARINA YEŞİL PASAPORT VERİLECEK

28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra ekonomide güçlü bir ekip kurduklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “OVP ve 12. Kalkınma programı ile gelecek 5 yıla ait yol haritamızı belirledik, son 11 aydır da bu yol yol haritasını harfiyen uyguluyoruz. Mahalli idareler seçimlerinde pek çok eleştiriyi göğüsleme hatta sandıkta bedel ödeme pahasına kararlı duruşumuzu esnetmedik. Vaatlerin havada uçuştuğu bu dönemde popülizme meyletmedik. Daha önce de söyledim, şahsi ikbalimiz için ülkemize ve milletimize ilave yük oluşturacak hiçbir adım atmadık, bundan sonra da atmayacağız. Hükümetin 31 Mart seçim sürecinde sergilediği özverili tavrın değeri inanıyoruz ki gelecekte daha iyi anlaşılacaktır. Bugün bize serzenişte bulunanlar, yarın hayır dua edeceklerdir” dedi. Erdoğan ayrıca “Bu 20 yıllıklar bizi çok heyecanlandırdı. Bu heyecan sebebiyle de pasaport olayını Dışişleri Bakanı’mızla da görüştük. İnşallah yaklaşık 365 yanılmıyorsam oda-borsa başkanlarına bu yeşil pasaporttan verilecek. Hayırlı olsun. Görevde oldukları süre içerisinde yeşil pasaportu kullanma imkanına sahip olacaklar” dedi.

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‘FİNANSMANA ERİŞİM SIKINTILARI BÜYÜYOR’

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında KOBİ’lerin kredi sınırlamalarının dışında tutulmasını istedi. Hisarcıklıoğlu, “Finansmana erişimde giderek büyüyen bir sıkıntı var. KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yapılabilir ve onları kredi sınırlamaları dışında tutarak, piyasada bir rahatlama getirebiliriz. Ticaret-Sanayi Odalarına üye, küçük işletmelere yönelik de, yeni bir kredi destek sistemi kurabiliriz. Ticari kredi kartlarındaki taksit kısıtlarını kaldırabiliriz” dedi. Yüksek enflasyon belasından kurtulma hedefini çok önemli gördüklerini belirtirken Hisarcıklıoğlu, “Önümüzdeki süreç kolay olmayacak, zorluklar yaşayacağız. Ama bu tekerleği, bu tümsekte bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

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Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Maalesef dünyadaki en katı istihdam piyasası mevzuatı bizde. Böylelikle istihdamı adeta cezalandırıyoruz. Firmaların daha fazla kişiye iş verebilmesinin önünü tıkıyoruz. AB ve ILO kriterlerini baz alan, bir işgücü reformuyla, bu olumsuz durumu da düzeltebiliriz. Bir diğer konu; sanayimizi büyütmek ve deprem riskine karşı korumaya almak. OSB’ler başta olmak üzere sanayiye büyüme alanı için yer bulamıyoruz.”

ÖZEL: SENEYE SAATİNDE OLACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TOBB’un 80’inci Genel Kurulu kapsamında düzenlenen resepsiyonda şunları söyledi: “31 Mart’tan önceki Türkiye’nin şartlarında, Genel Kurul’a tüm siyasi partilerin genel başkanları aynı anda davet edilemiyordu. TOBB’un 80’inci Genel Kurulu’na çağrılmadık. Resepsiyona katıldık. Bunu, normalleşme mesajından önceki alışkanlıklarla yapılmış son toplantı kabul ederek gelecek yıl normal saatinde olmamız gereken yerde olacağımızı müjdeliyorum. 31 Mart’ın mesajı, normalleşmedir. Türkiye, seçimlerde 1’inci olan partinin genel başkanıyla 2’nci olan partinin genel başkanının el sıkışmadığı, konuşmadığı süreci geride bırakmalıdır. Farklı da olsa fikirler kürsülerde dile getirilebilmelidir.”