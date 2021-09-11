Kamuda personel alımı e-devlet’te

E-devlet üzerinden yapılan işlemlere yenilerinin eklenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, yakın zamanda su ve kanalizasyon idarelerinin abonelik başvurusu ile fesih hizmetlerinin eklenmesi planlanıyor. Yine ‘araçlarım konsept hizmeti’ gibi belli konularda çok sayıda kurum tarafından sunulan hizmetlerin bir araya getirilerek tek noktadan erişim sağlanması üzerinde çalışılıyor. Yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlerin de sisteme entegre edilmesi için planlamalar sürüyor.



Bakanlık bilgilendirme notunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun, açıklamalarına da yer verildi. Karaismailoğlu, teknolojinin gelişmesiyle birlikte E-Devlet alt yapısının da güçlendiğini, vatandaşların bu hizmetlere büyük ilgi gösterdiğini belirterek, “E-Devlet kapısında 2021 yılının 8 aylık döneminde 5 milyar 514 milyon 941 bin 632 işlem yapıldı. Aynı dönemde vatandaşlar en çok Sosyal Güvenlik Kurumu - 4A Hizmet Dökümü, Türkiye Noterler Birliği - Adıma Tescilli Araç Sorgulama, Gelir İdaresi Başkanlığı - Vergi Borcu Sorgulama, Sağlık Bakanlığı - HES Kodu Üretme ve Listeleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu - SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi hizmetleri üzerinden işlem yaptı” diye konuştu.

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