Kamuda işe alımda ‘tek kapı’ dönemi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Hayata geçirilen projelerle ilgili bilgi veren Atay, “İnsan kaynağını etkin planlamanın ve yönetmenin temel bileşenlerinin başında liyakat geliyor. Cumhurbaşkanımız da her fırsatta bu konunun önemine değiniyor. Bu kapsamda kamu personeline dair işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi görevi de ofisimize tevdi edildi. Bunun en temel göstergelerinden birisi olarak artık kamuda işe alımların tek adresi, bizim yerli ve milli bir yazılım ile geliştirdiğimiz Kariyer Kapısı Platformumuz” dedi.



LİYAKAT ÖNE ÇIKACAK

Bu platform ile kamu istihdamında fırsat eşitliği ve liyakati önceleyen işe alımların yanı sıra verimliliğin arttırılmasını hedeflediklerini belirten Atay, “Bunun gerçekleşebilmesindeki en önemli husus da iş ilanlarının şeffaf bir şekilde tüm ilgili kesimlerle paylaşılması. Kamu kurumlarında işe alım süreçlerinin tamamını artık Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilir, işe alım süreçlerinin tamamını izleyebilir bir sisteme sahibiz. Tüm kurumlarımızda liyakatın öne çıktığı, işe alım süreçlerinin izlenebildiği bir insan kaynağı portalını uygulamaya aldık. Bu yıl sonuna kadar kamuda işe alımların hepsine bu platform üzerinden katkı veriyor olacağız. Yani tüm bakanlıklar işe alımlarını Kariyer Kapısı üzerinden yapacak” diye konuştu.

54 MİLYAR TASARRUF

Türkiye’nin insan kaynağı envanterini çıkarttıklarının dile getiren Atay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elde edeceğimiz veriler çerçevesinde şekillenecek insan kaynağı yönetimi ve planlaması ile kamudaki insan kaynağında verimliliğin arttırılmasını hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz bu araçlarımızı etkin olarak kullandığımızda yıllık 54 milyar liralık bir tasarruf öngörüyoruz. 54 milyar sembolik bir rakamdır, sadece kamuda geliştirdiğimiz araçlarla bizim sağlayacağımız verimliliktir. Türkiye’nin dönüşümünün insan kaynağı ile olacağına inanıyoruz. Aynı zamanda bir sadeleştirme ve standartlaştırma gayretimiz de var. Bakın şu anda kamuda 3 bin civarında unvan var. Bu ünvanların bir çoğu ile ilgili gerekli iş analizleri ve tanımları yok. Haliyle A Bakanlığı’ndaki bir unvan B Bakanlığı’na uymuyor. Bu nedenle bir insan havuzu, yetenek havuzu da oluşmuyor. Biz envanteri çıkardık, bu yıl içerisinde tamamlamayı planladığımız işlerden birisi de bakanlıklarla bir araya gelerek bu unvanların sadeleştirilmesi olacak.”

200 BİN AÇIK CEVAP

Türkiye genelinde başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, TBMM, 16 bakanlık ve onlara bağlı, ilgili ya da koordineli kuruluş ve iştiraklerde gerçekleştirilen KAMU-VERİ anketinin de bu bakış açısının önemli bir aracı olduğunu belirten Atay, ”Bu anketimize 862 bin kamu çalışanı katıldı ve açık uçlu sorulara 200 binin üzerinde cevap geldi. 24 ayrı başlıkta Türkiye’de kamuda ne gibi sorunlar yaşanıyor hepsini tek tek, kurum kurum biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara