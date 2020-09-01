Kamuda esnek dönem

Ankara Valiliği, Cumhurbaşkanlığı’nın ‘COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler’ genelgesi kapsamında yeni bir genelge yayınladı. Esnek çalışmanın kurallarının yer aldığı genelgeye göre,

1 Eylül 2020’den itibaren valilik birimlerinde çalışan personelin durumları değerlendirilerek, birim amirlerince dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacak. Gereğinin yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi, vali yardımcıları, kaymakamlıklar, valilik bölge ve il müdürlükleri ile birimlerine gönderilen genelgeye göre ‘esnek çalışma’ modelinin ayrıntıları ise şöyle:

- Hamile ve kronik hastalığı olanlar idari izinli sayılacak.

- 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel, ikinci bir emre kadar evden çalışacak.

- Diğer personel haftalık olarak dönüşümlü çalışacak.

- Dönüşüm sistemi içinde büroda bulunmayacak personel, mahalle denetim ekiplerinde görev yapacak.

- Esnek çalışmaya göre hazırlanan görevlendirme listeleri, il ve ilçe yazı işleri müdürlüklerine gönderilecek.

- Personel, amirinden izin almadan görev mahallinden ayrılmayacak, ihtiyaç halinde göreve dönecek; güncel adres ve iletişim bilgilerini bildirecek.