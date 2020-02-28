Kamu üzerinde ekonomiye destek

İç borçlanmadan aldıkları payı da yüzde 1.4’ten, yüzde 3.5’e çıkardı. Katılım bankalarının elinde bulundurduğu iç borç stoku enstrümanları yüzde 243.3 artış gösterdi. Katılım bankalarının kamu finansmanında sukuk (kira sertifikası) kullanıyor. Katılım bankalarının kamu finansmanındaki artışı yetkililer, şöyle özetledi: “Geçen yıl elimizdeki imkanları daha çok kamu finansmanında kullandık. 2019’da katılım bankaları açısından dövize endeksli fon kullandırma açısından bir zorluk ortaya çıkmıştı. Elimizde atıl fon kalmasın, kamu tarafında kullanalım düşüncesiyle kamu finansmanına yöneldik. Önceliğimizi ise reel sektörün finansmanına vereceğiz. Neticede kamu üzerinden de ekonomiyi fonlamışız. Ama bu enstrümana yatırım yapma amacımız kısa vadeli likidite ihtiyacı içindir.”

OCAK’TA 3.8 MİLYAR LİRALIK SUKUK İHRACI

2020’nin Ocak ayında 5 katılım bankası toplam 3.8 milyar lira sukuk ihracı gerçekleştirdi. Aynı dönemde Albaraka Türk, 925 milyon lira, Kuveyt Türk 475 milyon lira, Türkiye Finans 250 milyon lira, Vakıf Katılım 1.2 milyar lira ve Ziraat Katılım 900 milyon liralık sukuk (kira sertifikası) ihracı gerçekleştirdi.