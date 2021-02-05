Kamu kurumlarına özel bulut hizmeti

Turkcell, bundan böyle kamu kurum ve kuruluşlarına ait veriyi, Ankara Veri Merkezi içerisinde internete kapalı ve fiziksel güvenliği sağlanmış kamu bulut platformunda tutacak. Yüksek güvenlikli çözümler sunan Turkcell’in kamu bulut hizmeti ile kurumlar, Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği tebliğine de uyum sağlayacak.

ULUSLARARASI TESCİL

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Ülkemizin verisini yerli ve milli tesislerimizde en yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruyoruz. ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ prensibimiz doğrultusunda ülkemizin en büyük veri merkezini Ankara’da hayata geçirdik. Bulut bilişim hizmetlerimize yaptığımız yatırımların, aldığımız ISO27017 sertifikası ile uluslararası alanda tescillenmesi, kurumlarımız için sunduğumuz güvenli bulut ortamının önemli bir göstergesi oldu. Bugün geldiğimiz noktada ise kamu kurumlarımızın ihtiyacından yola çıkarak Ankara veri merkezimizde kamuya özel bulut alanı oluşturduk. Dijital İş Servisleri şirketimizi iki yıl önce tam da bu nedenle hayata geçirdik. Şirketlerimizin ve kamu kurumlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek tek elden çözüm üretmek en büyük amacımız” diye konuştu.

YÜKSEK FİZİKİ GÜVENLİK

Türkiye'nin en büyük veri merkezi olan Ankara Temelli Veri Merkezi’nde 500 metrekarelik beyaz alana kurulan ‘Kamu Bulut’ sadece kamunun ihtiyacına hizmet verebilecek şekilde izole edildi. Girişten beyaz alana kadar 6 güvenlik bölgesi bulunuyor. Tesisin çevresi sarsıntıya duyarlı sistemle konfigüre edilmiş istinat duvarı üzeri jiletli tel ve kayar demirler çevrili. Tesise girecek her araç kontrol altında tutuluyor.