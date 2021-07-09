Kamu işçisine 60-100 TL iyileştirme teklifi

Türk-İş ve Hak-İş heyetine ilk resmi talep dün 13.30’da yapılan görüşmede iletildi. Bu görüşmede brüt ücreti 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam teklif edildi. Bu iyileştirmenin ardından, ücretlerin geneli için 2021 yılının ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci altı ayı içinse yüzde 5 önerilirken, enflasyon yüzde 5’i geçerse bu farkın da ödenmesi gündeme geldi. 2022 yılı teklifi ise sunulmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in başkanlık yaptığı görüşmede, kamu tarafı teklifin müzakereye açık olduğunu mesajını da verdi.

Bu yılki toplu sözleşme görüşmelerinde, taşerondan kadroya geçen çalışanlar da ilk kez yer alıyor. Bu kapsamda, toplu sözleşmelere dahil olan yaklaşık 350 bin çalışanın asgari ücret seviyesinden veya çok az üzerinden ücret aldığı belirtiliyor. Görüşmelere başkanlık yapan Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağarı, “Bayram sonrası tekrar görüşülecek. Ancak bu rakamlar makul değil, müzakere edilebilir değil” dedi. Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız da çok düşük bir teklif geldiğini belirtti.

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