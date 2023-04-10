Kamu işçileri için zam pazarlığı devam ediyor

Haberin Devamı

Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde işçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de aralarında olduğu mali konularda görüşmelerini sürdürüyor.

PAZARLIK NETİCESİNDE ZAMLAR HESAPLARA YATACAK

Pazarlıkların neticelenmesi durumunda pazarlığa konu olan tutar maaşlara zam olarak yansıyacak. 700 binden fazla kamu işçisi yapılacak zamdan pozitif etkilenmiş olacak.