Kamu işçileri için ortak taslak

Kamu işçileri için yürütülecek toplu sözleşmeler, uzun yıllar sonra bu kez yarım milyondan fazla çalışanı ilgilendiriyor. Son yapılan toplu sözleşmede 180 bin civarında kamu işçisi için masaya oturulurken, bu yıl taşerondan kadroya geçen çalışanların da dahil olmasıyla Türk-İş bünyesinde 330 binden fazla, Hak-İş bünyesinde ise 300 bin civarında çalışan kapsama girecek. İşçileri temsil eden iki konfederasyon Türk-İş ve Hak-İş de, sürecin sorunsuz yürütülebilmesi için işbirliği kararı aldı.

ZAM TALEBİ

Oluşan işbirliği kararının ardından her iki konfederasyondan seçilen ekipler çalışmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, çalışmalar bu hafta sona erecek. Böylece işçi konfederasyonlarının ilk 6 ay da dahil olmak üzere zam ve özlük hakları konusundaki talepleri şekillenmiş olacak. Görüşülen konularda büyük ölçüde uzlaşı sağlandığı, konfederasyon yönetimlerine de sunulduktan sonra çerçeve protokol taslağının hazır olacağı belirtiliyor. Bu yıl hazırlanan çerçeve taslağın çok boyutlu olduğu ve sosyal haklarda da geniş bir alanı kapsadığı kaydediliyor. Taslağın 17 Mayıs haftasında Çalışma Bakanlığı’na sunulmasının ardından bakanlık değerlendirme yapacak ve gelen teklifi de dikkate alarak, kendi teklifini sunacak. Böylece toplu sözleşme görüşmeleri fiilen başlamış olacak.

ENFLASYON FARKI

Kamu işçilerinin 2019-2020 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri, Ağustos 2019’da sonuçlanmıştı. Türk-İş, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk 6 ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti. Varılan anlaşmayla ise ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere 2019 yılı ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020’nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3’er zam ve oluşursa enflasyon farkı verilmesi öngörülmüştü.

SONRASINDA SIRA MEMURLARDA

Ağustos ayında ise memurlarla toplu görüşme masası kurulacak. Toplam 3 milyondan fazla memur ve 2 milyona yakın memur emeklisi için, memur konfederasyonlarıyla görüşmeler başlayacak. Ağustos ayı boyunca süren görüşmeler sonucunda konfederasyonlarla Çalışma Bakanlığı arasında bir anlaşma olmazsa, hakem kurulu devreye girecek. Yasaya göre hakem kurulunun verdiği zam kesin nitelik taşıyacak. 2019 yılında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamış ve hakem kurulu 2020 yılı için 4 artı 4, 2021 yılı içinse yüzde 3 artı 3 zam yapılması kararı almıştı.

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