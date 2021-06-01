Kamu işçileri için ilk teklif verildi

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e sundu. Bilgin kabulde yaptığı konuşmada, “Kaliteli büyüme, ihracata dayalı büyümedir. Uzlaşma içerisinde toplu sözleşme sürecinin tamamlamasıyla kaliteli büyüme gerçekleşmiş olur. Negatif söylem, olumsuzluklar ve salgının yarattığı karamsarlığa rağmen Türkiye’nin önünün açık olduğunu düşünüyoruz” dedi. Toplu sözleşme müzakerelerinin uzun bir süreç olduğunu belirten Bilgin, “Ama biz bunu ne kadar kısa sürede, ne kadar geniş bir uzlaşma zemininde başarırsak ,Türkiye’deki çalışma hayatının istikrarına ve Türkiye’deki demokrasiye o kadar katkı yapmış oluruz” ifadelerini kullandı. Bilgin, toplu sözleşme düzeninin demokrasinin temel kurumlarından bir tanesi olduğunu dile getirerek, “Bunu ne kadar sağduyuyla ne kadar uzlaşmayla başarırsak, Türkiye sorunlarını uzlaşı içerisinde çözmenin yolunu o kadar sağlamlaştırmış olur” dedi.

3 PUAN REFAH PAYI

İki konfederasyon tarafından sunulan teklif paketinde, kamu işçilerinde en düşük aylık brüt çıplak ücretin 4 bin 800 liraya çekilmesi yer alıyor. Böylece özellikle taşerondan kadroya geçen kamu işçilerinin ücretlerinin artırılması amaçlanıyor. Düşük ücretlerde çekme işlemi yapıldıktan sonra ise, işyerinde 5 yıldan fazla kıdemi bulunan işçilere, her yıl için aylık 35 lira kıdem zammı uygulanması isteniyor. Bu düzenlemelerin ardından ise, aylık brüt çıplak ücretlere ilk 6 ay için yüzde 20 zam uygulanması, ikinci 6 ay için de enflasyon artı 3 puan refah payı verilmesi öngörülüyor. İkinci yıl ilk ve ikinci 6’şar aylar için de, enflasyon artı 3 puan refah payı talep ediliyor.

GELİR VERGİSİ SABİTLENSİN

Konfederasyonların talepleri arasında Gelir Vergisi de bulunuyor. Buna göre, Gelir Vergisi’nin ücretliler açısından birinci dilim olan yüzde 15’de sabitlenmesi ve bundan sonraki oranlardaki verginin işveren tarafından talep edilmesi isteniyor. Bir diğer talep de KİT’lerde çalışan taşeronların da kadroya alınması yönünde. Müzakerelerde bundan sonraki aşamada da kamunun bir teklif sunması bekleniyor.

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