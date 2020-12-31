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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 31.12.2020 - 07:25 | Son Güncelleme:

Kamu işçileri dikkat... İlave tediyelerde son dakika gelişmesi! Ödeme tarihleri belli oldu

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Kamu işçileri dikkat... İlave tediyelerde son dakika gelişmesi! Ödeme tarihleri belli oldu
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Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2021 yılında verilecek ilave tediyenin yatırılma tarihleri belli oldu.

Kamuda çalışan işçilere verilecek tediye tarihleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlendi. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, ilave tediyenin birinci yarısının 29/01/2021, diğer yarısının 11/05/2021 tarihinde ödenmesine, yer altı işlerinde çalışanlara ise ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.

Kamu işçileri dikkat... İlave tediyelerde son dakika gelişmesi Ödeme tarihleri belli oldu


 

 

 

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