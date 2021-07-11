ANKARA
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Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na Güngör atandı
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı’na eski Danıştay Başkanı Zerrin Güngör atandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı’na Zerrin Güngör, üyeliklere ise Faruk Nafiz Özak, İbrahim Karaosmanoğlu, Ahmet Karayiğit, Ömer Faruk Doğan, Esengül Civelek, Halil İbrahim Akça, Tevfik Ziyaeddin Akbulut, Prof. Dr. Erkan İbiş, Prof. Dr. M. Fatih Uşan ile Kutbettin Arzu atandı.