Kamu bankalarının destek kredileri vatandaşın kara gün dostu oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerinin azaltması amacıyla kamu bankalarınca hayata geçirilen kredi destek paketleri, maddi zorluk içindeki vatandaşların kara gün dostu oldu.



Hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere, VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz sunulan "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" imkanı, koronavirüs salgını sonrası maddi zorluk yaşayan vatandaşlar için umut oluyor.



İnternet üzerinden yapılabilen başvuru sonrası destek paketinden yararlanan vatandaşlar, ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde devlet desteğiyle ayakta kaldıklarını ve bu paketler ile bir nebze de olsa "rahat nefes" aldıklarını vurguluyor.



"BU KREDİ, BÖYLE ZOR BİR DÖNEMDE BANA UMUT OLDU"



VakıfBank'tan "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" kullanan Celalettin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldığı kredinin böyle zor bir dönemde kendisine umut olduğunu ifade etti.



Özel eğitim kitapları satan bir firmada şoför olarak ve paketleme servisinde çalıştığını anlatan Yılmaz, "İşlerimiz yüzde 80 oranında etkilendi. Bu nedenle de geçici, izinli olarak işten ayrıldım. Bu yüzden geçim sıkıntısı söz konusu oldu. Daha önce televizyon yayınlarında kredi desteği olduğunu görüyordum. Ben de sıkıntı duyduğum bu dönemde devletime başvurdum." şeklinde konuştu.



Yılmaz, internet üzerinden çok kolay bir şekilde yaptığı başvuruya 5 gün içinde yanıt geldiğini aktararak, "Sıkıştığımda devletimden hiçbir siyasi görüş, kimlik sorulmadan, benim bu parayı geri ödeyip ödemeyeceğim sorgulanmadan kredi desteğimi aldım." dedi.



Tekrar işe başlamasının salgının sürecine bağlı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Devletimiz var olsun, sağ olsun. Biz bütün millet olarak yanındayız.

Sıkıştığımızda, devletimize başvurduğumuzda devletimizin bizim destekçimiz olduğunu bizzat gördüm, yaşadım. Günümüzde babanın oğula borç vermediği bir dönemde ben devletimden böyle bir umut desteği aldım. Allah kimseyi bu tür sıkıntılarla sınamasın." ifadelerini kullandı.



"BORÇLARIMIZI KAPATTIK VE BİRAZ OLSUN RAHATLADIK"



Başakşehir'de 15 yıldır apartmanlarda temizlik görevlisi olarak çalışan Celal Çakırca da salgınla birlikte yaşadığı maddi zorluklardan ötürü borçlarını ödeyemediğini, bu nedenle VakıfBank'ın destek kredisine başvurduğunu anlattı.



Şu an için site yönetimlerinin maaşlarını bir şekilde ödediğini ancak sürecin ilerlemesine yönelik belirsizlik olduğunu ifade eden Çakırca, şöyle devam etti:

"Evden dışarı çıkmayan insanlar ekseriyetle aidat getirmiyor. Site yönetimi bir şekilde maaşlarımızı ödüyor. Maaşlarımızı da 5 senedir VakıfBank'tan alıyorduk. Destek kredimizi de 10 bin lira olarak kendilerinden aldık. Bize bir ilaç oldu, borçlarımızı kapattık ve biraz olsun rahatladık, nefes aldık. İnternet bankacılığı üzerinden online olarak başvuruyu yaptık. Herhangi bir şart koşulmadı, kefil istemediler, başvuru onaylandı ve paramızı bankadan çektik."



Ödemek zorunda olduğu borcu için krediye başvurduğunu aktaran Çakırca, "Bir türlü o borcumu kapatamamıştım. Şu an bu bana bir can suyu oldu. Başkalarının market parası olabilir ama benim yoktu. Şimdi borcumu kapatarak rahat bir nefes aldım. Allah razı olsun devletimizden, yapılmayanları ve ellerinden geleni yapıyorlar." ifadelerini kullandı.



"SAĞLIK VE GIDA HARCAMALARI İÇİN KULLANACAĞIZ"



Bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan ve VakıfBank'ın destek kredisinden yararlanan Selahattin Uçak ise salgından önce yaptığı ek işlerin bitmesi sebebiyle geçim sıkıntısı yaşadığını, bu nedenle krediye başvurduğunu anlattı.



Salgınla beraber harcamalarının arttığını belirten Uçak, "Tüm ödemelerimde aksaklık yaşamaya başladım. Sağ olsun devletimiz 6 ay ödemesiz destek kredisi açıkladı. Ben de başvurarak bu krediden yararlandım. Bu bize bir can suyu oldu. Gerek Cumhurbaşkanımıza gerekse bakanlarımıza, gecesini gündüzüne katarak çalışan büyüklerimize teşekkür ediyoruz." dedi.



Kredi için yaptığı başvurunun hemen ertesi gün sonuçlandığını, aldığı onayın ardından şubeye giderek yarım saat içinde işlemini hallettiğini anlatan Uçak, birçok vatandaş gibi kendilerinin de maddi sıkıntılar içinde bulunduğunu, bu zor süreçte devletin kendilerine destek olduğunu söyledi.



Uçak, "Ek işlerin bitmesiyle sadece bir maaşla geçinmeye çalışıyoruz. Ondan dolayı sıkıntıya düştük ve krediye başvurduk. Ailemiz 4 kişilik. Bu krediyi daha çok sağlık ve gıda harcamalarında kullanacağız, özellikle çocuklarımız için..." ifadelerini kullandı.