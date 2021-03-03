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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.03.2021 - 17:34 | Son Güncelleme:

Kamu bankaları, mesai saatlerini yeniden düzenledi

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Kamu bankaları, mesai saatlerini yeniden düzenledi

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından yapılan açıklamaya göre kamu bankaları mesai saatlerini yeniden düzenledi.

Kamu bankaları, kontrollü normalleşme kapsamında mesai saatlerini yarından itibaren yeniden düzenledi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme çerçevesinde yarından itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

Kamu bankaları, salgın sebebiyle 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında müşteri kabul ediyordu.

/ekonomi/kamu-bankalarindan-mesai-saati-aciklamasi-41754220

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